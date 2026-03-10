Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране

Текущая ситуация на Ближнем Востоке вызывает беспокойство у многих россиян, особенно тех, кто хотел бы отдохнуть в популярной туристической стране — Египте.

ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар оказались втянутыми в конфликт между Ираном и Израилем, поэтому туристический поток туда резко сократился. Но что с безопасностью отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе? Есть ли в Египте объекты, которые могут стать целью ударов?

Есть ли в Египте военные базы США

Фото: www.globallookpress.com/Rafael Hernandez

США не имеют формальных, постоянных военных баз на территории Египта, подобных тем, которые существуют в странах Персидского залива или в других частях Ближнего Востока.

Согласно данным Reuters, у США есть базы в странах вроде Бахрейна, Кувейта, Катара, Иордании, Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии, но Египет в этом списке отсутствует.

Хотя официальных американских военных баз нет, США участвуют в сотрудничестве с Египтом через совместные учения и миссии.

Например, странами проводятся временные учения на египетских полигонах и военных объектах. Последние проходили в 2025 году под названием Bright Star («Яркая звезда»). Помимо США, в учениях принимали участие и другие страны.

Первые учения Bright Star состоялись в 1980 году как совместные египетско-американские маневры. Позже к участию присоединились страны НАТО, а также некоторые арабские и африканские государства.

Также в Египте располагалась американская научно-исследовательская лаборатория. Но важно понимать, что это не военная база, а исследовательский медицинский центр. Naval Medical Research Unit Three (NAMRU-3) была создана США в сотрудничестве с египетскими медицинскими службами в 1946 году для исследования инфекционных заболеваний и эпидемиологии.

В 2019 году ее штаб-квартира была перенесена из Каира на авиабазу Сигонелла в Италии. Несмотря на переезд штаб-квартиры, сотрудники продолжают проводить исследования в Африке и на Ближнем Востоке.

Может ли Иран ударить по Египту

Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Gomaa

Как указал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин, Иран наносил удары по американским военным базам в странах на Ближнем Востоке, но целенаправленных ударов по соседним государствам и гражданской инфраструктуре не планировал.

«Они наносили удары по базам, которые там находились, — американским базам (военным — Прим. ред.). И это главное», — подчеркнул он.

Так что говорить о том, что Египет может попасть под его удары целенаправленно как государство, будет не совсем правильно.

Как добавил политолог Иван Мезюхо, Иран не намерен вредить гражданам РФ, поэтому ударов по Египту опасаться не стоит.

«Конечно же, Иран не хотел бы ухудшать каким-то образом отношения с Российской Федерацией. Ну и более того, Иран действительно ни в коем случае не будет ставить себе цель каким-то образом вредить гражданам Российской Федерации», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что даже если по территории Египта придется удар со стороны Ирана, это не затронет объекты туристической инфраструктуры, популярные у граждан России, что подтверждает слова Кошкина, что Тегеран наносит удары не по странам Ближнего Востока, а расположенным на их территориях военным базам США.

К тому же Мезюхо выразил большие сомнения, что такое развитие событий вообще произойдет.

Что думают власти Египта о конфлките на Ближнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Gomaa

Египет выступает за политические и мирные решения в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке. В заявлении министерства иностранных дел подчеркивается, что текущая эскалация может привести к полному хаосу в регионе.

«Арабская Республика Египет глубоко обеспокоена опасной военной эскалацией в регионе и теми рисками, которые она представляет — расширение рамок конфликта. Она (эскалация — Прим. ред.) может привести к погружению региона в состояние тотального хаоса… Египет подчеркивает важность мирных и политических решений», — указывается в заявлении МИД Египта.

Ситуация с рейсами на Ближнем Востоке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Уже утром 1 марта ситуация на Ближнем Востоке вынудила авиакомпании отменить десятки рейсов между Россией и странами региона. Большая часть из них коснулась сообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Из-за этого планы российских туристов на отдых в ОАЭ были сорваны.

Тем временем находившиеся в стране россияне в разгар конфликта не смогли вовремя вернуться домой из-за закрытия неба.

По данным компании «Аэрофлот», всего из Дубая с 3 марта вывезли 8,7 тысячи пассажиров на 24 рейсах. Еще два завершающих рейса из ОАЭ авиакомпания выполнит 11 марта, после чего приостановит полеты в и из ОАЭ до нормализации обстановки в регионе.

Также стало известно, что 10 марта Катар вновь частично открыл воздушное пространство для пассажирских рейсов на восемь часов.

Тем временем Бахрейн и Кувейт уже десятые сутки продлевают запрет полетов над ними, а воздушное пространство Ирака останется закрытым еще как минимум трое суток, до 13 марта. Полеты приостановлены также в Израиль и Иран.

Что рекомендует российский МИД: опасно ли сейчас отдыхать в Египте

Аэропорты в Египте же продолжают работать в штатном режиме, а отели — принимать туристов. Однако на фоне ситуации на Ближнем Востоке представительство РФ в Египте рекомендует россиянам, находящимся в стране, следить за сообщениями местных властей и избегать мест массового скопления людей в случае обострения ситуации. Рекомендации были даны еще 28 февраля и пока не изменились.

«Граждане России, находящиеся в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях. В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населенных пунктов — еще меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность», — подчеркнули в ведомстве.

В целом, это базовые советы, ведь основные курорты в Египте географически удалены от зон напряженности.

«Если бы было небезопасно, МИД бы не использовал Египет для того, чтобы вывезти семьи дипломатов, например», — подчеркнул в беседе с 5-tv.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Общие рекомендации для граждан на данный момент следующие:

Ориентироваться только по официальным сообщениям властей и российских дипмиссий;

Уточнять статус рейсов до выезда в аэропорт;

Иметь при себе документы и средства связи.

Также находящимся на отдыхе российским туристам стоит встать на консульский учет в стране отдыха и скачать официальное мобильное приложение «Зарубежный помощник» от Министерства иностранных дел РФ для получения оперативной информации.

Что сейчас с полетами в Египет из России: есть ли отмена и задержка рейсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эскалация конфликта внесла коррективы в работу международных аэропортов.

Так, в Египет рейсы не отменяют, но из-за закрытого неба над Ираном, Ираком, Сирией и Израилем самолетам приходится прокладывать новые маршруты, что увеличивает время перелета и создает точечные задержки.

По информации на 10 марта, в аэропорту Офира (Шарм-эль-Шейх) наблюдается регулярная активность: в расписании были зафиксированы вылеты в различные направления, включая Стамбул, Каир, Москву и другие города.

Если подробнее: основная масса отмен пришлась на страны Персидского залива, которые традиционно пользуются популярностью у транзитных пассажиров и туристов со всего мира. Однако рейсов в Египет это не коснулось, и по актуальному табло прилетов и вылетов аэропорта Шарм-эль-Шейха отмененных рейсов нет, только с задержками.

«Удивлю вас, но в последние три дня идет резкий рост спроса на отдых в Египте, так что даже авиакомпании начали повышать цены на Египет», — рассказал Мкртчян еще 2 марта.

Также в аэропортах Египта, включая те, что обслуживают курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады, усилены меры досмотра и контроля.

Как сообщали в АТОР 4 марта, продажи туров в Египет стабильны и даже растут. Страна привлекает все больше туристов, отбирая клиентов у конкурентов. Многие путешественники, отказавшиеся от поездок в ОАЭ и другие страны Персидского залива, ввиду текущей ситуации выбирают курорты Египта.

«Египет остается одним из ключевых круглогодичных направлений с понятной логистикой и конкурентной ценой», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что цены на туры в Египет не выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке, что тоже подкупает туристов.

«Все экскурсионные программы и туристические активности доступны в стандартном режиме. Туристы, как и ранее, могут отправляться на морские прогулки, заниматься дайвингом и посещать основные достопримечательности», — заключили в АТОР, ссылаясь на данные туристических компаний.

Советы для россиян, собирающихся на отдых в Египет

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Matrix Images/Khaled Elf

Перед покупкой тура проверьте, действует ли страховка на случай отмены из-за форс-мажора;

Ознакомьтесь с рекомендациями на сайтах МИД и посольств;

Следите за новостями о ситуации на Ближнем Востоке;

Можно оформить туристическую страховку с расширенным покрытием, чтобы она включала не только медицинские расходы, но и непредвиденные ситуации.

На всякий случай: полезные номера телефонов для отдыхающих в Египте россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если вы столкнулись с экстренной ситуацией (потеря документов, задержка рейса, необходимость эвакуации), сначала позвоните в консульский отдел посольства России в Египте.

Можно также обращаться по экстренным номерам МИД РФ, которые доступны 24/7 (в Москве).

Кроме официальных дипломатических контактов, многие курорты имеют русскоговорящих представителей туроператоров, которые также помогают туристам с документами и организационными вопросами.