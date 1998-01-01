Как сообщил премьер-министр Эдуард Филипп в интервью газете Les Echo, только озвученные ранее президентом Макроном меры, направленные на удержание дефицита бюджета Франции в 2019 году на уровне 3,2% будут стоит бюджету примерно четыре миллиарда евро. Остальные шесть миллиардов — траты в том числе и на уступки, на которые пошел глава республики, а также устранение последствий акции «желтых жилетов».
Премьер-министр Франции озвучил ущерб от акции «желтых жилетов»
По подсчетам Эдуарда Филиппа, ущерб от действий «желтых жилетов», а также траты на уступки им обойдутся федеральной казне как минимум в 10 миллиардов евро.
Фото: Ирина Калашникова/ РИА Новости
- 17 дек
- Французские полицейские близки к забастовке
- 16 дек
- У Франции нет доказательств причастности России к протестам «желтых жилетов»
- 16 дек
- Крушение Европы — кто стоит за массовыми акциями «желтых жилетов»
- 15 дек
- Пятая волна протестов «желтых жилетов» во Франции — 66 тысяч манифестантов
- 15 дек
- Во Франции в ходе протестов «желтых жилетов» ранена корреспондент RT
- 15 дек
- Видео: активистки Fеmеn оголили грудь на акции «желтых жилетов» в Париже
- 15 дек
- Полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Париже
- 12 дек
- ТОП-8 необычных акций протеста в мире
- 12 дек
- Эксперт оценил вероятность связи стрельбы в Страсбурге с «желтыми жилетами»
- 11 дек
- Эксперт: Макрон возомнил себя императором и забыл о простых французах
Читайте такжеПятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 7:48
- У Порошенко и Климкина нашлись родственники с российским гражданством
- 7:42
- Альбина Джанабаева: «Главное — оставлять за порогом артистические штучки»
- 7:36
- Рост цен на топливо может отразиться на стоимости продуктов в магазинах
- 7:30
- Дарья Глушакова об угрозах мужа: «Боюсь за себя и за жизнь детей!»
- 7:23
- Кинокритики назвали лучшие фильмы ужасов 2018 года
- 7:15
- Леша Свик — о вредных привычках, романах с фанатками и концерте в Екатеринбурге
- 7:08
- Картина Хабенского «Собибор» не вошла в шорт-лист «Оскара»
- 7:01
- Видео: 10 лучших серий сериала «След» в 2018 году
- 6:53
- Юлия Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Петра Порошенко
- 6:49
- Ансамбль Росгвардии снимает клип на Красной площади на песню «Last Christmas»
- 6:33
- Песни про зайцев могло и не быть: Почему Юрия Никулина не хотели брать в кино
- 6:22
- Видео: Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
- 6:11
- Госавтоинспекция предложила отодвинуть билборды от проезжей части
- 6:00
- Моника Беллуччи назвала имя своего нового возлюбленного
- 5:43
- Фото: Странные вещи, которые девушки находят в ванных своих парней
- 5:29
- Поклонники Басты обеспокоены состоянием здоровья музыканта
- 5:15
- Лайфхак: Как сэкономить на винтажных приглашениях на свадьбу
- 5:00
- Минобороны показало видео испытаний военного корвета «Громкий»
- 4:34
- Археологи пришли к выводу, что коровы принимали участие в создании Стоунхенджа
- 4:12
- Поел и разбогател: Американец за ужином нашел в устрице жемчужину
Новости СМИ2
Новости Лентаинформ
Смотрите также
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Восстановить пароль
Новости канала
Пятый канал лидирует по длительности просмотра!
По данным Mediascope на декабрь 2018 года, все россияне, в возрасте от 25 до 59 лет, второй год подряд отдают явное предпочтение Пятому каналу по продолжительности просмотра всего суточного контента.
Цифры дня
«Такая работа» — лидер российского телеэфира!
10 декабря показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 11,6% в аудитории «Все 25-59».
Пресса о компании
Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье
Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.