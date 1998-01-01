Премьер-министр Франции озвучил ущерб от акции «желтых жилетов»

Как сообщил премьер-министр Эдуард Филипп в интервью газете Les Echo, только озвученные ранее президентом Макроном меры, направленные на удержание дефицита бюджета Франции в 2019 году на уровне 3,2% будут стоит бюджету примерно четыре миллиарда евро. Остальные шесть миллиардов — траты в том числе и на уступки, на которые пошел глава республики, а также устранение последствий акции «желтых жилетов».