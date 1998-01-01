«Они там были незаконо»: Путин прокомментировал заявление США о выводе войск из Сирии

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу заявления США о выводе войск с территории Сирии. По мнению российского лидера, пока признаков этому не видно, однако он допускает такую возможность.

— Нужно ли здесь (в Сирии — прим.ред.) присутствие американских войск? Нет, не нужно, — сказал Путин. — Давайте не будем забывать, что присутствие войск США в Сирии нелегитимно, оно не подтверждено решением Совета Безопасности ООН, а только по его решению там может находиться воинский контингент, либо по приглашению законного сирийского правительства. Мы в Сирии находимся по приглашению правительства.

— У них (США) ни того, ни другого нет, поэтому, если США приняли решение вывести свой контингент, то это правильно, — подчеркнул президент России, отметив, что американские войска находятся в Афганистане уже 17 лет.

Тем не менее несмотря на противоречия, конструктивный диалог между спецслужбами и военными РФ и США налажен, и Москва удовлетворена совместной с Вашингтоном работой в Сирии, отметил он.

Кроме того, Путин согласился с американским коллегой Дональдом Трампом, который заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ)*.

— Мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ* (прошлое название ИГ* - прим.ред.) в Сирии, — цитирует ТАСС высказывания президента.

Однако он подчеркнул, что существует опасность попадания террористов в соседние регионы.

В ноябре в интервью газете The Washington Post Дональд Трамп высказал сомнение в целесообразности присутствия американских солдат на Ближнем Востоке, поскольку, по его словам, нефть больше не играет решающей роли в политике США. В декабре Трамп отдал приказ вывести американские войска из арабской республики.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.

* — запрещена в РФ.