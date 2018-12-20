«Лучший президент»: Тимати ответил Путину на похвалу

Рэпер Тимати отреагировал на похвалу Владимира Путина. Свой комментарий он опубликовал в Instagram.
К посту артист прикрепил фрагмент трансляции большой пресс-конференции президента, в котором речь шла о российских рэп-исполнителях. Также Владимир Владимирович отметил личные качества Тимати и его таланты как музыканта.
— Спасибо за оказанное доверие и за высокую оценку. Лучший (президент — прим.ред.), — написал в микроблоге рэпер. Всего за несколько часов публикацию просмотрели более миллиона поклонников артиста.
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Спасибо за оказанное доверие и за высокую оценку. Лучший 💪🏼🇷🇺!!!
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как именно охарактеризовал Тимати Владимир Путин.