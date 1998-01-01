«Не до тянем до утра» — Автобусы с горняками заблокированы на трассе в Воркуте из-за метели

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Более 70 человек с вечера 20 декабря ждут помощи МЧС. По словам заложников непогоды, из-за сильной пурги спасатели пока не могут до них добраться.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3431

Более 70 горняков, которые ехали на двух автобусах домой со смены несколько часов остаются заблокированными на трассе в 20 километрах от Воркуты в республике Коми.

По информации портала PrоГОРОД, уставшие люди без еды и воды дожидаются, когда за ними прибудут спасатели, но вот уже восемь часов помощи нет. Из-за сильной метели сотрудники МЧС не могут добраться до автобусов с горняками.

Заложники снежной бури сообщают, что их силы на исходе, они замерзают, а тем временем скоро могут сесть аккумуляторы в транспортных средствах и бензин, которые пока еще поддерживают приемлемую температуру в салонах автобусов.

По информации местных жителей, сейчас в Воркуте -10 градусов, однако ощущается, как -25, скорость ветра же достигает 22 метров в секунду. К слову, в пятницу, 21 декабря, руководство города отменило занятия в школах с 1 по 11 классы, а также в учебных заведениях на базе 9 классов для студентов 1 и 2 курсов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на Сахалине из-за циклона закрыли паромную переправу.

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