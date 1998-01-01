Они не были волонтерами и не помогали раненым. Сирия выслала в ООН больше 700 официальных писем, которые разоблачают действия активистов «Белых касок». В документах в подробностях описывается, как якобы благотворительная организация занималась чем угодно, но не гуманитарной помощью. Все это подкреплено показаниями очевидцев.

По их словам, «Белые каски» регулярно получали зарплату, среди них было немало боевиков. А все ролики о химических атаках являлись постановочными.

Активисты находились на месте без каких-либо средств защиты без вреда для здоровья. Замечены были каски и в торговле органами. Постпред Сирии рассказал, что все документы направили в ООН и Совет Безопасности, но пока никакого ответа не поступило.