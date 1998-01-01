Стала известна предварительная причина пожара на руднике в Соликамске

По предварительным данным, причиной вспышки метана в шахте Соликамска, принадлежащей «Уралкалию» стало нарушение технологического процесса. Об этом Интерфаксу сообщил источник в региональной службе технадзора.

При этом он не исключил, что все могло произойти и по естественным причинам.

Позднее в компании «Уралкалий» опровергли информацию о взрыве метана.

Как стало известно Пятому каналу, заблокированные девять горняков находятся на глубине 363 метра в тупике. У горняков есть «Самоспасатели», но они рассчитаны только на час работы. Пока добраться до них не получается.

Ранее сообщалось, что в момент ЧП там находилось 17 рабочих. Восемь удалось вывести на поверхность. Среди них пострадавших нет.