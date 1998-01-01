Список заблокированных из-за пожара в шахте Соликамска горняков

, 14:53 Эксклюзивное интервью 1 220

Спасательная операция продолжается. К спуску готовится звено ВГСО.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /. Зураб Джавахадзе

Тема:
Пожар в шахте Соликамска 8

Продолжается спасательная операция в шахте «Уралкалия» в городе Соликамск Пермского края, где после начавшегося в субботу, 22 декабря, пожара заблокированы девять горняков:

  1. Сергей Б., 1983 года рождения
  2. Алексей П., 1983 года рождения
  3. Александр Б., 1974 года рождения
  4. Илья П., 1992 года рождения
  5. Виктор К., 1984 года рождения
  6. Сергей И., 1977 года рождения
  7. Сергей Т., 1961 года рождения
  8. Антон А., 1980 года рождения
  9. Александр Ч., 1985 года рождения

В компании «Уралкалий» опровергли ранее поступившую информацию о возгорании метана в шахте, которая была распространена информагентствами. В шахте на глубине более 360 метров горит монтажная пена проходческого потолка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту задымления в шахте. Следственная группа работает на месте происшествия.

Как уточнил в интервью Пятому каналу начальника управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров, это строительный объект, на котором с 2017 года работает подрядная организация.

— Внизу находятся девять сотрудников этой организации. Задействованы все необходимые средства, которые необходимы в данной ситуации. Поскольку это задымление под землей, то это план ликвидации аварии и спасатели там работают, — пояснил он.

Как уточнил ТАСС глава Соликамска Андрей Федоров, спасательные работы продолжатся даже ночью. А в подрядной компании УС-30, которая проводила строительство ствола, агентству уточнили, что среди девяти рабочих есть представители Башкирии и других регионов России. Они проводили подготовку к «бетонированию очередной заходки ствола».

На место происшествия прибыл глава Пермского края Максим Решетников.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасателям пока не удается добраться до заблокированных девяти рабочих.

Тема:
Пожар в шахте Соликамска 8
22 дек
Эксклюзивные кадры работы горноспателей у горящей шахты в Соликамске
22 дек
МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска
22 дек
Первое видео с места пожара в шахте Соликамска, где заблокированы девять человек
22 дек
Шансы найти живыми рабочих в шахте Соликамска минимальны
22 дек
Стала известна предварительная причина пожара на руднике в Соликамске
22 дек
Девять горняков находятся в зоне пожара в шахте «Уралкалия»
22 дек
На шахте в Соликамске произошел пожар

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

18:47
Эксклюзивные кадры работы горноспателей у горящей шахты в Соликамске
18:20
Крымский аэропорт «Бельбек» принял первые истребители после реконструкции
18:00
Прямая трансляция забега тысячи Дедов Морозов в центре Петербурга
17:57
МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска
17:40
Вслед за Собчак ее супруг Виторган тоже снял обручальное кольцо
17:25
Бывшая девушка хоккеиста Овечкина объявлена в розыск
17:01
На Брянщине чиновники поделили бесплатные путевки в Турцию между своими детьми
16:42
Солист «Бумбокса» назвал Россию страной, высосанной инопланетянами
16:27
Эксперт: «Нафтогаз» не инвестирует в свое развитие, но жалуется на проблемы
16:11
Оказалась не нужна: Ротару не будет выступать на Украине на корпоративах
16:08
Первое видео с места пожара в шахте Соликамска, где заблокированы девять человек
16:03
Физик-теоретик Псахье внезапно скончался на награждении школьников в Томске
15:49
Шансы найти живыми рабочих в шахте Соликамска минимальны
15:37
В России завершили подключение регионов к «цифре»
15:06
В МИД РФ разочарованы решением Генассамблеи ООН отклонить резолюцию по РСМД
14:53
Список заблокированных из-за пожара в шахте Соликамска горняков
14:52
Астероид-бегемот приблизился к Земле на минимальное за 400 лет расстояние
14:37
Сын Дмитрия Нагиева показал фото своей девушки
14:21
Президент поздравил с юбилеем театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
14:05
Стала известна предварительная причина пожара на руднике в Соликамске

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска

сегодня

Шансы найти живыми рабочих в шахте Соликамска минимальны

сегодня

Стала известна предварительная причина пожара на руднике в Соликамске

сегодня

Девять горняков находятся в зоне пожара в шахте «Уралкалия»

сегодня

На шахте в Соликамске произошел пожар

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама