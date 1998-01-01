Список заблокированных из-за пожара в шахте Соликамска горняков

Продолжается спасательная операция в шахте «Уралкалия» в городе Соликамск Пермского края, где после начавшегося в субботу, 22 декабря, пожара заблокированы девять горняков:
- Сергей Б., 1983 года рождения
- Алексей П., 1983 года рождения
- Александр Б., 1974 года рождения
- Илья П., 1992 года рождения
- Виктор К., 1984 года рождения
- Сергей И., 1977 года рождения
- Сергей Т., 1961 года рождения
- Антон А., 1980 года рождения
- Александр Ч., 1985 года рождения
В компании «Уралкалий» опровергли ранее поступившую информацию о возгорании метана в шахте, которая была распространена информагентствами. В шахте на глубине более 360 метров горит монтажная пена проходческого потолка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту задымления в шахте. Следственная группа работает на месте происшествия.
Как уточнил в интервью Пятому каналу начальника управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров, это строительный объект, на котором с 2017 года работает подрядная организация.
— Внизу находятся девять сотрудников этой организации. Задействованы все необходимые средства, которые необходимы в данной ситуации. Поскольку это задымление под землей, то это план ликвидации аварии и спасатели там работают, — пояснил он.
Как уточнил ТАСС глава Соликамска Андрей Федоров, спасательные работы продолжатся даже ночью. А в подрядной компании УС-30, которая проводила строительство ствола, агентству уточнили, что среди девяти рабочих есть представители Башкирии и других регионов России. Они проводили подготовку к «бетонированию очередной заходки ствола».
На место происшествия прибыл глава Пермского края Максим Решетников.
Ранее Пятый канал сообщал, что спасателям пока не удается добраться до заблокированных девяти рабочих.