Список заблокированных из-за пожара в шахте Соликамска горняков

Продолжается спасательная операция в шахте «Уралкалия» в городе Соликамск Пермского края, где после начавшегося в субботу, 22 декабря, пожара заблокированы девять горняков:

Сергей Б., 1983 года рождения Алексей П., 1983 года рождения Александр Б., 1974 года рождения Илья П., 1992 года рождения Виктор К., 1984 года рождения Сергей И., 1977 года рождения Сергей Т., 1961 года рождения Антон А., 1980 года рождения Александр Ч., 1985 года рождения

В компании «Уралкалий» опровергли ранее поступившую информацию о возгорании метана в шахте, которая была распространена информагентствами. В шахте на глубине более 360 метров горит монтажная пена проходческого потолка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту задымления в шахте. Следственная группа работает на месте происшествия.

Как уточнил в интервью Пятому каналу начальника управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров, это строительный объект, на котором с 2017 года работает подрядная организация.

— Внизу находятся девять сотрудников этой организации. Задействованы все необходимые средства, которые необходимы в данной ситуации. Поскольку это задымление под землей, то это план ликвидации аварии и спасатели там работают, — пояснил он.

Как уточнил ТАСС глава Соликамска Андрей Федоров, спасательные работы продолжатся даже ночью. А в подрядной компании УС-30, которая проводила строительство ствола, агентству уточнили, что среди девяти рабочих есть представители Башкирии и других регионов России. Они проводили подготовку к «бетонированию очередной заходки ствола».

На место происшествия прибыл глава Пермского края Максим Решетников.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасателям пока не удается добраться до заблокированных девяти рабочих.