Алана Мамаева заявила на своей странице в социальной сети, что ее супруг, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пошел на все выставленные ею 30 условий, чтобы сохранить семью.

— Мне опять пришли цветы от Паши. Он уже согласился на все мои условия. В списке есть пункты, о которых вы даже не представляете. Паша согласился на все тридцать условий, — цитирует «СЭ» заявление Аланы в прямом эфире в ее Instagram.

Девушка отметила, что многие ранее подумали — он не пойдет на ее требования. Но Алана была в себе уверена, так как по ее словам «думала о семье».

— Если бы он не согласился, это была бы не я, — подчеркнула она.

Среди условий были такие, как ежемесячное прохождение на полиграфе, смена не только номера телефона, но и аппарата, согласование с супругой списка контактов и категорический запрет на пароль в телефоне.

Но самое яркое, Мамаев должен найти всех своих «дам сердца», которых супруга обозвала менее деликатными словами, и вместе с ней поехать к ним, чтобы на ее глазах «плюнуть им в лицо». Ну, и конечно же немного совершенно женского требования — ежедневно просить прощения и говорить как он ее любит.

Ранее Пятый канал сообщал, что МВД Москвы предъявило Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому окончательное обвинение. Причем, статья «Побои» была заменена на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских убеждений».

Как сообщил Пятому каналу известный адвокат Сергей Жорин, это не сильно изменило картину, так как основное обвинениние за события 8 октября 2018 года у спорстменов по статье «Хулиганство».