Под адовым каблуком — Мамаев принял 30 условий жены для сохранения семьи

, 20:14 1 067

Супруга, находящегося в СИЗО полузащитника «Краснодара», ранее обвинила его в изменах и выкатила список требований, на которые все думали оскандалившийся футболист не пойдет.

Фото: instagram @alana_mamaeva

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 178

Алана Мамаева заявила на своей странице в социальной сети, что ее супруг, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пошел на все выставленные ею 30 условий, чтобы сохранить семью.

— Мне опять пришли цветы от Паши. Он уже согласился на все мои условия. В списке есть пункты, о которых вы даже не представляете. Паша согласился на все тридцать условий, — цитирует «СЭ» заявление Аланы в прямом эфире в ее Instagram.

Девушка отметила, что многие ранее подумали — он не пойдет на ее требования. Но Алана была в себе уверена, так как по ее словам «думала о семье».

— Если бы он не согласился, это была бы не я, — подчеркнула она.

Среди условий были такие, как ежемесячное прохождение на полиграфе, смена не только номера телефона, но и аппарата, согласование с супругой списка контактов и категорический запрет на пароль в телефоне.

Но самое яркое, Мамаев должен найти всех своих «дам сердца», которых супруга обозвала менее деликатными словами, и вместе с ней поехать к ним, чтобы на ее глазах «плюнуть им в лицо». Ну, и конечно же немного совершенно женского требования — ежедневно просить прощения и говорить как он ее любит.

Ранее Пятый канал сообщал, что МВД Москвы предъявило Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому окончательное обвинение. Причем, статья «Побои» была заменена на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских убеждений».

Как сообщил Пятому каналу известный адвокат Сергей Жорин, это не сильно изменило картину, так как основное обвинениние за события 8 октября 2018 года у спорстменов по статье «Хулиганство».

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 178
21 дек
«Это было ожидаемо»: Адвокат об окончательном обвинении Кокорина и Мамаева
21 дек
Кокорину и Мамаеву вновь ужесточили обвинение
21 дек
Кокорину и Мамаеву предъявили окончательное обвинение
21 дек
По стопам Кокорина и Мамаева: Рязанские футболисты избили и ограбили женщину
18 дек
Во ФСИН объяснили внезапное «освобождение» футболиста Мамаева
18 дек
План «Б» не сработал — Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО
18 дек
Мамаев умоляет его отправить на Новый год к жене и детям
18 дек
Адвокаты: у Кокорина есть медицинские противопоказания для нахождения в СИЗО
18 дек
Суд Москвы рассмотрит жалобу адвокатов на продление ареста Кокорина и Мамаева
17 дек
«Кокора, держись!»: Российские футболисты устроили флешмоб в поддержку Кокорина

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:45
Карелия стала еще ближе: Курортное направление шагнуло на новый уровень
23:26
Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* подал в отставку из-за спора с Трампом
22:51
Представитель «Уралкалия» назвал предварительную причину пожара в шахте Соликамска
22:39
Определились победители Всероссийской спортивной акции «Уличный красава»
22:20
«Сделала, да как!»: Тарасова о победном четверном лутце Щербаковой
21:57
«Убивали своими руками»: Анита Цой винит себя в тяжелой болезни матери
21:31
«Wi-Fi есть и с животными можно!» — первые впечатления пассажиров «Ласточки»
20:59
Во Франции идет шестой акт пьесы «Желтые жилеты» — видео
20:33
Актриса сериала «Две судьбы-2» госпитализирована с серьезным переломом в Москве
20:14
Под адовым каблуком — Мамаев принял 30 условий жены для сохранения семьи
20:00
Министр просвещения возвращает в школы наставничество
19:34
Видео: Хабиб Нурмагомедов раздал автографы юным дзюдоистам
19:17
Как правильно загадать желание: психолог о ключевых секретах их исполнения
19:10
День зимнего солнцестояния: под песни друидов пять тысяч человек встретили утро в Стоунхендже
18:47
Эксклюзивные кадры работы горноспателей у горящей шахты в Соликамске
18:20
Крымский аэропорт «Бельбек» принял первые истребители после реконструкции
18:00
Прямая трансляция забега тысячи Дедов Морозов в центре Петербурга
17:57
МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска
17:40
Вслед за Собчак ее супруг Виторган тоже снял обручальное кольцо
17:25
Бывшая девушка хоккеиста Овечкина объявлена в розыск

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

13 дек

«Твой муж из Бутырки»: Мамаев отправил жене букет роз из СИЗО

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама