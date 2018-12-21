Гражданская жена Осина намерена засудить Разина из-за слов о смерти певца

Гражданская жена скончавшегося певца Евгения Осина Елена Скорнякова собирается подать иск в суд на продюсера Андрея Разина. По словам женщины, продюсер угрожает ее несовершеннолетней дочери из-за песен, права на которые артист якобы передал девочке.

— Исковое заявление скоро будет готово. Если успеем, то подадим сразу. Если нет, то в понедельник, — цитирует телеканал «360» адвоката Скорняковой Сергея Воронова.

Отмечается, что юрист в разговоре с телеканалом также утверждал, что Разин решил «бороться с ребенком».

Ранее Пятый канал сообщал, что Елена Скорнякова является одной из «претенденток» на наследство Евгения Осина. Женщина настаивает на том, что ее дочь очень хорошо общалась с певцом, и он, в свою очередь, подарил ей права на исполнение нескольких песен. Таким образом, как уверяет гражданская жена артиста, он хотел, чтобы девочка тоже в будущем стала певицей. Однако продюсер Андрей Разин обвиняет женщину во лжи.

Также, по информации «Известий», 19 декабря Разин заявил, что Скорнякова на протяжении 10 лет спаивала артиста и обманывала его, поэтому он собирается требовать возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

— Она не жила с ним никогда, не имела там никаких своих вещей. Она приходила только убираться. Он всегда держал ее на стороне. Скорнякова спаивала его и приглашала к нему псевдожурналистов и псевдоврачей. Они пользовались тем, что Евгений был тогда один. С пьяным человеком можно делать что угодно , — приводит слова Разина НСН.

Также продюсер группы «Ласковый май» добивается возбуждения уголовного дела об убийстве Евгения Осина, так как не исключает, что певец был отравлен психотропными препаратами.