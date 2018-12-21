Гражданская жена Осина намерена засудить Разина из-за слов о смерти певца

Гражданская жена скончавшегося певца Евгения Осина Елена Скорнякова собирается подать иск в суд на продюсера Андрея Разина. По словам женщины, продюсер угрожает ее несовершеннолетней дочери из-за песен, права на которые артист якобы передал девочке.
Отмечается, что юрист в разговоре с телеканалом также утверждал, что Разин решил «бороться с ребенком».
Ранее Пятый канал сообщал, что Елена Скорнякова является одной из «претенденток» на наследство Евгения Осина. Женщина настаивает на том, что ее дочь очень хорошо общалась с певцом, и он, в свою очередь, подарил ей права на исполнение нескольких песен. Таким образом, как уверяет гражданская жена артиста, он хотел, чтобы девочка тоже в будущем стала певицей. Однако продюсер Андрей Разин обвиняет женщину во лжи.
Также, по информации «Известий», 19 декабря Разин заявил, что Скорнякова на протяжении 10 лет спаивала артиста и обманывала его, поэтому он собирается требовать возбуждения уголовного дела о мошенничестве.
Также продюсер группы «Ласковый май» добивается возбуждения уголовного дела об убийстве Евгения Осина, так как не исключает, что певец был отравлен психотропными препаратами.