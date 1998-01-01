Тела восьми рабочих обнаружили в аварийной шахте в Соликамске

Тела восьми строителей обнаружены горноспасателями в аварийной шахте в Соликамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.

Днем 22 декабря, по предварительной информации, там загорелась монтажная пена или строительный мусор — вероятной причиной возгорания могло послужить проведение ремонтных работ в строящемся стволе шахты. В это время под землей находились 17 человек, восемь из них смогли выбраться наружу. Еще девять человек оказались заблокированными под землей.

— Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек, — рассказали представители главы региона.

Ранее Пятый канал публиковал подробный отчет о произошедшем ЧП в Пермском крае. Картину трагедии буквально по минутам восстановил губернатор региона Максим Решетников. Также были озвучены имена погибших.