Глава Пермского края дал подробный отчет о произошедшем на шахте в Соликамске

Губернатор Пермского края Максим Решетников на своей страничке в Instagram дал подробный отчет по поводу чрезвычайного происшествия, которое произошло 22 декабря на шахте в Соликамске.

Без десяти час (12:50 по местному времени 22 декабря 2018 года — прим.ред.) поступил сигнал о задымлении и пожаре на четвертой шахте третьего соликамского рудоуправления в Соликамске. После сигнал прошел по линии МЧС после разговора с директором «Уралкалия» Дмитрием Осиповым стало понятно, что ситуация крайне серьезная. Дал поручения соответствующим министерствам и принял решение выдвинуться в Соликамск. Чуть больше двух часов занял путь. По ходу дела выяснилось, что вначале шесть, потом информация уточнилась, то девять человек оказались в опасной зоне. При чем изначально 17 человек работало на этой шахте. Восьми удалось выйти через соседние стволы. Соответственно девять человек оказались там заблокированы. Значит из этих девяти ребят пятеро — пермяки, четверо — ребята с Соликамска, один из поселка Сараны Горнозаводский район, трое ребят из Башкирии, один парень из Краснодарского края.

Эта шахта не эксплуатирующаяся, а строящаяся. Поэтому там строители работали. Строительная подрядная организация ФГУП «Управление строительства 30» подведомственное ГУСП России. В общем мощная серьезная структура, которая занимается именно шахтными работами профессионально. И шахта для строительства была передана со стороны «Уралкалия» именно этой организации.

Проводилась подготовка к бетонированию ствола шахты. Сам ствол шахты и две такие пазухи были обработаны специальным полиуретаном, то есть это такое специальное вещество, как герметик между бетоном и породой шахты. Для сохранности бетона используется. Этот герметик был нанесен, он затвердел, соответственно шла подготовка к бетонированию, опалубка, каркасы металлические и так далее. При этом работы шли вот в этих двух пазухах, которые делаются для того, чтобы в дальнейшем к ним подошли с боков шахтные отводы, не знаю, как точно это называется. Через них по конвейерам подается порода и через этот шахтный ствол вывозится на поверхность. Ствол был технологическим, предназначенным для подъема породы и увеличения производительности рудника.

Возгорание произошло как раз в этих пазухах. Это стало большой проблемой, так как вода в этих пазухах, которая сверху подавалась, очень небольшая часть ее не попадала в пазухи и способствовала тушению. К тому моменту, когда я сюда приехал, работы велись горноспасателями, которые здесь же расположены на площадке на третьем руднике. Была четвертая попытка, она была неудачной потому что температура была 70 градусов. Работы велись на отметке -365 метров, а вся шахта глубиной 450 метров. Они дошли где-то 345 метра и там столкнулись с очень большой температурой. Они поднялись, началась приливка, потом была пятая попытка, потом шестая попытка, но после шестой попытки и к 4 часам ночи стало понятно, что шансов достать ребят живыми — нет.

О чем сообщили родственникам, президенту Республики Башикирия и в Краснодарский край сообщили. Параллельно на связи было полпредство, регулярно докладывал, сообщал информацию полпредству, министерствам. Был звонок со стороны председателя правительства. Вечером ему был доклад. Все соответствующие службы были оповещены. Где-то в 3-4 часа прибыли подкрепления по линии МЧС со стороны Свердловской области. Сейчас тушение продолжается. Огонь по-прежнему открытый, идет проливка. Дальше работа с родными. Окажем всю поддержку. Большая, большая трагедия. У всех практически дети, родные, близкие. Большая трагедия. Следующие новости завтра.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что вероятнее всего, возгорание могло возникнуть из-за проведения ремонтных работ в строящемся стволе шахты. Днем 22 декабря там загорелась монтажная пена или строительный мусор. В 7 часов утра по местному времени стало известно, что горноспасатели предприняли попытку в седьмой раз спуститься в шахту за девятью заблокированными рабочими. Их имена ранее были опубликованы.