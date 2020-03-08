И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?

На этой неделе в скандал вляпался наш хороший знакомый Григорий Родченков. Такой, от которого отмыться будет очень сложно. Оказывается, его подписи под его же показаниями, на основании которых наших биатлонисток Ольгу Вилухину, Яну Романову и Ольгу Зайцеву лишили олимпийский медалей и пожизненно дисквалифицировали — были подделаны. Вот таким оказался бывший глава «Антидопингового центра» и информатор WADA. Девушки сейчас судятся, пытаются восстановить свои добрые имена и репутацию.

Оценивая эту ситуацию, нужно понять, что они, как и десятки других наших спортсменов, стали жертвами заокеанских политиков, которым сильная Россия — как кость в горле. Поэтому они и стремятся вылить как можно больше грязи на нас и в политике, и в экономике, и в спорте. А когда торопятся, и получаются такие провалы как с поддельными подписями. Все средства для них хороши, а страдают — невинные люди.

Спортсмены кладут лучшие годы на алтарь победы, идут к триумфу, изматывая себя тренировками и режимом, поднимают престиж страны. А потом какой-нибудь беглый уголовник ломает им судьбы. И если есть хоть малейшая возможность защитить их, мы обязаны это сделать. О надежде и справедливости — в материале Романа Ишмухаметова.

Побороть колоссальное напряжение от многочасовых, психологически изматывающих слушаний в спортивном арбитражном суде в Лозанне им помогали ежедневные пробежки. И посещение олимпийского музея. Они все так же метко стреляют, пусть и по интерактивным мишеням. Будто снова одна команда: на лицах — улыбки, в глазах — надежда. Прошло два года как аннулировали их сочинские победные результаты и пожизненно отстранили от соревнований. Теперь появился реальный шанс, что этот кошмар, наконец, закончится.

«Как вы думаете, услышали вас? И вообще, какие чувства вы теперь испытываете?» — поинтересовался корреспондент МИЦ «Известия».

«Да, более двух лет мы жили в режиме ожидания, и вообще в таком напряжении были. Нам очень хотелось, чтобы нам предоставили слово. Мы много слушали о себе, читали. Хотелось кричать, потому что в любом случае страдает репутация от этого», — признается Яна Романова.

Впрочем, кто понесет больше репутационных потерь во всей этой истории — еще большой вопрос. Ведь все обвинения — против трех наших биатлонисток — Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой — по сути, оказались построены на лжи.

«Были напряженные эти два дня, но мы выдержали, поэтому очень ждем в ближайшее время какое-то решение», — говорит Вилухина.

«Мы целые сутки практически первый день сидели десять часов, второй день побыстрее. Но я думаю, что нас поняли», — рассказывает Зайцева.

Подписи беглого экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями, которые МОК и WADA считали едва ли не ключевым доказательством их вины, оказались фальшивкой. Их скрупулезно изучали российские эксперты, сверялся каждый наклон, каждый изгиб букв — специально для этого было собрано 100 его «автографов» с официальных документов, хотя для экспертизы достаточно и 20. Но защита пошла еще дальше.

«Мы понимали, что если мы представим в CAS исключительно заключение российского эксперта, то этому эксперту никто не будет верить. Только потому, что это российский эксперт. Соответственно, мы нашли после этого английского эксперта — одного из лучших английских экспертов, у которого есть 40 лет опыта проведения подобных экспертиз», — пояснил независимый юрист, специалист по судебным спорам и международному арбитражу Алексей Панич.

Английский эксперт согласился с выводами российских коллег. Спустя сутки — именно столько спортивный арбитраж отвел МОК на объяснение — появилось заявление Родченкова о том, что он якобы лично дал согласие третьим лицам на использование его электронной подписи. Но она стоит только на двух документах из девяти, на основании которых наших спортсменок лишили всего. Остальные семь подписаны явно рукой. И явно не Родченкова.

«Живой ли он? И вообще имеют ли право действовать разные структуры, как МОК и WADA? Возникают большие сомнения, и конечно необходимо теперь перепроверять все документы, представленные МОК и WADA», — считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Что касается бывшего информатора WADA, то последний раз его видели в американском эфире два года назад. Загримированный до неузнаваемости, не похожий на себя, и, кажется, снова совершенно не в себе, он продолжал твердить о том, что допинг в России поощряется государством, а сам он опасается за свою жизнь.

«Сам Родченков и его показания изначально являются порочными. Родченков находится в Соединенных Штатах Америки, он перебежчик, предатель и находится он очевидно под влиянием спецслужб США. Во-вторых, он находится под следствием российских правоохранительных органов, что заведомо говорит о его нечистоплотности. И, в-третьих, есть официальные документы о том, что Родченков является психически нездоровым человеком», — напоминает председатель комиссии по спортивному праву ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Именно после побега Григория Родченкова в США четыре года назад, а сбежал он из-за боязни наказания за манипуляции с допингом, его обвиняли также в контрабанде запрещенных веществ, и была развязана война против наших спортсменов.

Его голословные обвинения легли в основу доклада Ричарда Макларена, после которого пожизненно дисквалифицировали десятки наших спортсменов. Один из самых тяжелых ударов атлетам пришлось держать осенью 2017 года. Тогда мы чуть ли не каждый день лишались медалей домашних игр. В итоге с первого места даже вылетели из тройки лидеров. Зато туда попали США!

Однако уже через пару месяцев наши спортсмены стали добиваться справедливости. Мы вернули себе первое место в итоговой таблице. Арбитраж полностью оправдал 28, и еще 11 частично из почти 40 российских пожизненно дисквалифицированных и лишенных наград атлетов. Ведь их пробы оказались чистыми.

Тогда Родченков участвовал в заседании суда по видеосвязи, но сидел перед камерой в балаклаве и темных очках. На вопросы отвечал сбивчиво и противоречиво. Решение было принято в пользу наших атлетов.

«Основываться на показании Родченкова — этого мало, чтобы доказывать вину спортсменов. На мой взгляд, если они считают, что там были какие-то запрещенные препараты, допинг, нужно все равно основываться и на реальных пробах», — считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

«Сейчас международный олимпийский комитет попал в достаточно сложную ситуацию, и им нужно спасать свое лицо. С одной стороны, спасать свое лицо перед спортивным миром, с другой стороны, очень важно для чиновников МОК не провалиться перед Соединенными Штатами, перед которыми все ходят на задних лапках», — говорит политолог Дмитрий Солонников.

Тогда, два года назад, в Лозанне не стали рассматривать дела биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной. Их отложили. И вот теперь, наконец, настал момент истины. Они шли к своим медалям слишком долго, и путь этот был очень непростым. Это сегодня Яна Романова очень спокойно и с улыбкой вспоминает прошлое, а ведь по дороге к пьедесталу не раз хотелось опустить руки.

«Я всегда думала о том, что я очень люблю собак, и в 2008 году я просто не выдержала, поехала и купила щеночка. Я помню, мне тогда родители говорили: „Какой щенок, у тебя такая жизнь, куда, как это возможно!“ Я говорю, нет-нет, я собираюсь заканчивать с биатлоном. И вот Жора — это в какой-то степени олицетворение того, что я не закончила. Потому что, когда он появился, прошел месяц, у меня какие-то эмоции совершенно свежие пришли, потому что наконец-то у меня появилась долгожданная собака», — рассказывает Яна.

Энергии хватило на десятки побед. Среди целой россыпи медалей — чемпионатов России, Европы, Мира — самая дорогая, самая ценная, разумеется, эта — серебряная, завоеванная в Сочи в эстафетной гонке.

Из Лозанны они вернулись с надеждой. Кажется, впереди самые волнующие недели в ожидании решения. Вопрос, ни много ни мало, о жизни и чистой победе. Но это решение вообще может пошатнуть всю доказательную базу МОК и WADA относительно русских спортсменов. Ведь цена слов Родченкова уже очевидна.

Ранее в интервью 5-tv.ru адвокат российских биатлонисток Алексей Панич оценил их шансы на победу в допинговом деле в Спортивном арбитражном суде.