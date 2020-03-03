На семи из девяти документах МОК подпись Родченкова оказалась поддельной. Что дальше?

Из Лозанны сегодня приходят новости, дающие надежду миллионам российских болельщиков. Там в спортивном арбитражном суде решалась судьба российских биатлонисток — Зайцевой, Вилухиной и Романовой. Они пожизненно дисквалифицированы за якобы нарушение антидопинговых правил, медали отобраны.

Суд в Лозанне принял заявления российских адвокатов о, том что на семи из девяти документах МОК — подпись Григория Родченкова оказалась поддельной.

К такому выводу пришли британские и российские эксперты.

Впервые за два года на лицах российских биатлонисток появилась хоть какая-то надежда на справедливость. Их карьеры давно закончены, но ни Вилухина, ни Романова, ни Зайцева так и не услышали от CAS ни оправдательных, ни обвинительных решений. И вот когда CAS был готов, наконец, сделать какой-то официальный вывод — не тут-то было. За два дня до вердикта грянул взрыв. Показания беглого главы РУСАДА Григория Родченкова, на которых и строились все обвинения, оказались подделкой.

Елена Норкунайте следит за ходом заседания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписи Родченкова по допинговому делу биатлонисток скопированы из другого источника.