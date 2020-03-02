«Романова и Зайцева были чисты»: немецкий тренер биатлонисток о допинговом скандале

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер, готовивший Ольгу Зайцеву и Яну Романову к Олимпийским играм в Сочи уверен, что российские биатлонистки были чисты. Об этом он заявил у Спортивного арбитражного суда (CAS), куда прибыл для дачи показаний по делу спортсменок.

«Я говорил правду на заседании и по-прежнему говорю. Я уверен, что Романова и Зайцева были чисты. Это мое убеждение», — заявил Пихлер.

Что касается поддельных подписей экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, о которых говорил адвокат биатлонисток, по словам тренера, об этом он ничего не знает.

«Я понятия не имею. Я говорю только о том, что знаю», — сказал Вольфган Пихлер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что CAS принял к рассмотрению заявление адвоката Зайцевой, Романовой и Вилухиной о том, что Международный олимпийский комитет предоставил по делу российских биатлонисток документы с поддельными подписями Родченкова. Суд дал МОК сутки на пояснения по этому вопросу.

Рассмотрение апелляций российских спортсменок на решение МОК от 2017 года о пожизненной дисквалификации спортсменок и лишении их олимпийских медалей за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, Спортивный арбитражный суд начал 2 марта.