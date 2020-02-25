В Министерстве спорта обеспокоены скандалом вокруг Логинова на ЧМ по биатлону
В ведомстве намерены приложить все усилия для того, чтобы защитить российского спортсмена.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kalle Parkkinen, 5-tv.ru
В Министерстве спорта России обеспокоены ситуацией вокруг биатлониста Александра Логинова. В ведомстве сделают все возможное, чтобы защитить нашего атлета. Сегодня об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.
Скандал с Логиновым и его тренером Александром Касперовичем произошел в субботу на чемпионате мира в Италии. Полиция провела обыски в их гостиничных номерах. Логинова и Касперовича допрашивали. Это случилось уже после победы российского биатлониста в спринте. Из-за инцидента Логинов принял решение сняться с гонки масс-старт.
«Я с большим уважением отношусь к нему лично. Мы будем делать все необходимое, чтобы защищать интересы. Мы будем внимательно разбираться и в ближайшее время встретимся и с руководством СБР, и с тренерами для того, чтобы обсудить наши дальнейшие действия», — заявил глава Минспорта Олег Матыцин.
В Союзе биатлонистов России пояснили, что интерес итальянских правоохранителей был связан с проблемами с аккредитацией и старым допинговым делом спортсмена.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что биатлонистов Логинова и Гараничева сняли с участия в чемпионате Европы.
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