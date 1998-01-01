На Украине заканчивается военное положение

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Незалежная вернется к обычной жизни уже сегодня.

Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 180

Режим военного положения, введенный после провокаций ВСУ Незалежной в Керченском проливе, прекращает действовать на Украине в среду, 26 декабря. Особые условия вводились на 30-дневный срок в десяти областях страны, пишет ФАН.

Лидер Незалежной Петр Порошенко объявил военное положение в конце ноября. Изначально глава государева намеревался ввести особые условия на 60 дней, однако после обвинений в попытке узурпировать власть, сократил этот срок в два раза.

Меры были приняты после задержания украинских военных в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и отказались выполнять требования пограничников остановиться. Российские военные применили силовые методы. В результате, все члены экипажей украинских кораблей были арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 180
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