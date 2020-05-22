Киев подал иск в международный арбитраж из-за инцидента в Керченском проливе
Украина, чьи корабли нарушили госграницу России в ноябре 2018 года, надеется заполучить компенсацию за «материальный и моральный ущерб».
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Фото, видео: www.globallookpress.com /AvakovArsen/twitter.com, 5-tv.ru
Украина подала в Международный трибунал по морскому праву меморандум, касающийся инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, и ожидает его решения до конца 2022 — начала 2023 года.
Киев надеется получить от Москвы компенсацию «морального и материального ущерба». Как заявил накануне замглавы МИД Незалежной Евгений Енин, речь идет о «вреде ВМС Украины за ремонт суден и невозможность их использования на протяжении одного года», а также о «материальном и моральном ущербе морякам».
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ были задержаны.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 18 ноября РФ также передала украинской стороне три корабля-нарушителя.
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