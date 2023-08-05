Названа причина повреждения танкера в Керченском проливе
В Керченском проливе танкер «Сиг», предположительно, атаковал морской дрон
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
«Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Но как и когда?
У Керченского пролива танкер «Сиг» получил повреждение. Пробоина образовалась в области машинного отделения. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщили, что «Сиг» был атакован. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале. Предположительно, удар по танкеру нанес морской дрон.
«Танкером „Сиг“ в 23:20 4 августа получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — написали в ведомстве.
На борту нет пострадавших. А сам танкер на плаву. К тому же к месту инцидента направились суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс». Они смогли пресечь поступление воды внутрь поврежденного «Сига».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два буксира отправились к месту происшествия с танкером около Керчи.
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