Названа причина повреждения танкера в Керченском проливе

«Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Но как и когда?

У Керченского пролива танкер «Сиг» получил повреждение. Пробоина образовалась в области машинного отделения. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщили, что «Сиг» был атакован. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале. Предположительно, удар по танкеру нанес морской дрон.

«Танкером „Сиг“ в 23:20 4 августа получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу», — написали в ведомстве.

На борту нет пострадавших. А сам танкер на плаву. К тому же к месту инцидента направились суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс». Они смогли пресечь поступление воды внутрь поврежденного «Сига».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два буксира отправились к месту происшествия с танкером около Керчи.