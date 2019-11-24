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Украинский моряк пожаловался на пропажу ношенных трусов с задержанного корабля

, 15:11 | Игорь Рязов 1 821

Военнослужащий не обнаружил своего нижнего белья на одном из кораблей, возвращенных Украине после инцидента в Керченском проливе.

Фото: Facebook @Андрій Ейдер

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 287

Военнослужащий ВМС Украины Андрей Эйдер пожаловался, что не обнаружил своих трусов на одном из трех кораблей, возвращенных Украине после инцидента в Керченском проливе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«У меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там пар 20. Вот зачем вам бывшие в употреблении труханы?! Вот чего не пойму никогда», — написал Эйдер.

Он добавил, что также не нашел на кораблях плиту для приготовления еды и плафоны с лампами.

Адвокат украинских моряков Николай Полозов всерьез занялся расследованием. Позже он выяснил, что российская сторона не стала возвращать нижнее белье из-за их сильного повреждения.

«Из-за влажности и условий содержания — корабли были без присмотра — часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены… Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили», — цитирует его МК.

Издание добавляет, что грязные комплекты одежды российские следователи отдали в прачечную, а при передаче кораблей положили их аккуратно сложенными на полку. Судя по всему, с трусами было решено не церемониться.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что на Украине не досчитались унитазов на возвращенных кораблях. О недостаче доложили президенту страны Владимиру Зеленскому.

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 287
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