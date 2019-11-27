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Четыре страны обратились к России с призывом уважать суверенитет Украины

, 8:23 | Игорь Рязов Видео 195

На обращение Эстонии, Литвы, Швеции и Украины уже отреагировал сенатор Алексей Пушков.

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Фото, видео: Известия / Тарас Петренко, Николай Сиденков, Александр Казаков; www.globallookpress.com / Carlos Garcia Granthon, Emmanuele Contini

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 289

Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины обратились к России с призывом уважать территориальную целостность украинской стороны. Документ опубликован на сайте МИД Украины.

Совместное заявление было сделано в контексте возвращения Киеву кораблей ВМС Украины, задержанных Россией за незаконное пересечение границы РФ в ноябре 2018 года.

«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — цитирует фрагмент документа RT.

На призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины уже отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, более 20 стран Европейского союза не присоединились к их обращению. Все они ждут итогов встречи в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже, считает парламентарий.

Как сообщал 5-tv.ru, Россия задержала украинские корабли в рамках так называемого инцидента в Керченском проливе. Рассмотрением дела занимается арбитраж в Гааге. В МИД РФ позитивно оценили его последнее решение по делу.

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