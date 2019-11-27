Четыре страны обратились к России с призывом уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины обратились к России с призывом уважать территориальную целостность украинской стороны. Документ опубликован на сайте МИД Украины.

Совместное заявление было сделано в контексте возвращения Киеву кораблей ВМС Украины, задержанных Россией за незаконное пересечение границы РФ в ноябре 2018 года.

«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — цитирует фрагмент документа RT.

На призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины уже отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, более 20 стран Европейского союза не присоединились к их обращению. Все они ждут итогов встречи в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже, считает парламентарий.

Главы МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины призвали к продлению санкций против России. Из них лишь 3 страны имеют отношение к санкциям ЕС — Украина ни при чем. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни ещё 21 страны ЕС. Это выпад авангарда. Остальные ждут 9.11 в Париже. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 26, 2019

Как сообщал 5-tv.ru, Россия задержала украинские корабли в рамках так называемого инцидента в Керченском проливе. Рассмотрением дела занимается арбитраж в Гааге. В МИД РФ позитивно оценили его последнее решение по делу.