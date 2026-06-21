Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановили
Водителям большегрузов рекомендовали выбирать сухопутный маршрут через новые регионы.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены с 21 июня. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в мессенджере МАКС.
Как уточнили в оперштабе, движение паромов через переправу временно осуществляться не будет. Водителям большегрузного транспорта рекомендовали заранее учитывать ограничения и выбирать альтернативный сухопутный путь.
Для проезда грузовикам предложено использовать трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Такая схема связана с действующим запретом на движение большегрузного транспорта по Крымскому мосту.
Ранее 5-tv.ru писал, что Четыре человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров. Жертвами стали гражданские. Также на нефтяном терминале произошло возгорание в результате атаки беспилотника, а еще в двух муниципалитетах было зафиксировано падение обломков дронов на территории частных домов.
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