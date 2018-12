В ходе своего неожиданного визита в Ирак Дональд Трамп анонсировал поворот во внешней политике США. По его мнению, Америка больше не может в одиночку быть защитником мира от терроризма, и остальным странам стоит заплатить. Заявление Трампа приводит телеканал «360».

— Если они (кого конкретно имел ввиду Трамп не уточняется — прим. ред.) хотят, чтобы мы сражались, им также нужно будет заплатить, — заявил президент на базе Аль Асад в Багдаде.

Трамп также пошутил над огромным количеством военных баз США в мире.

— Мы распространились по всему миру. Мы в странах, о которых большинство даже не слышало. Честно говоря, это смешно, — сказал Трамп.

