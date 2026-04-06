Трамп: вопрос открытия Ормузского пролива остается для США приоритетным

Анастасия Антоненко
При этом глава Белого дома не считает удары по гражданской инфраструктуре Ирана военным преступлением.

Фото: Reuters/Stringer

Ормузский пролив Война в Иране Война Израиля и Ирана

Вопрос открытия безопасного судоходства через Ормузский пролив по-прежнему остается в числе приоритетных для США в контексте возможной сделки с Ираном. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я бы сказал, это очень большой приоритет», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он заключить соглашение с Тегераном, которое не включало бы эту тему.

Он подчеркнул, что любая приемлемая для него сделка с Ираном должна удовлетворять требование по обеспечению свободного судоходства через Ормузский пролив.

Также на встрече с представителями СМИ Трамп признался, что его не слишком волнуют удары по гражданской инфраструктуре исламской республики, и он не считает их военным преступлением.

Власти Ирана со своей стороны ввели послабления для судоходства в Ормузском проливе для дружественных стран. При этом государство не позволит использовать этот маршрут судам, связанным с США или Израилем.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может закончиться быстро при выполнении ряда условий. Он назвал вторник 7 апреля крайним сроком для принятия решений и завершения ударов.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
