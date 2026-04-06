Трамп: вопрос открытия Ормузского пролива остается для США приоритетным
При этом глава Белого дома не считает удары по гражданской инфраструктуре Ирана военным преступлением.
Фото: Reuters/Stringer
Вопрос открытия безопасного судоходства через Ормузский пролив по-прежнему остается в числе приоритетных для США в контексте возможной сделки с Ираном. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Я бы сказал, это очень большой приоритет», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он заключить соглашение с Тегераном, которое не включало бы эту тему.
Он подчеркнул, что любая приемлемая для него сделка с Ираном должна удовлетворять требование по обеспечению свободного судоходства через Ормузский пролив.
Также на встрече с представителями СМИ Трамп признался, что его не слишком волнуют удары по гражданской инфраструктуре исламской республики, и он не считает их военным преступлением.
Власти Ирана со своей стороны ввели послабления для судоходства в Ормузском проливе для дружественных стран. При этом государство не позволит использовать этот маршрут судам, связанным с США или Израилем.
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может закончиться быстро при выполнении ряда условий. Он назвал вторник 7 апреля крайним сроком для принятия решений и завершения ударов.
- 6 апр
- Иран упростил проход судов через Ормузский пролив для дружественных стран
- 6 апр
- Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
- 6 апр
- Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране
- 5 апр
- «Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану
- 3 апр
- Захарова пошутила над словами Зеленского о разблокировке Ормузского пролива
- 3 апр
- Лавров раскрыл детали резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу
- 3 апр
- На поврежденном судне в Ормузском проливе обнаружили человеческие останки
- 2 апр
- Ушаков: для России Ормузский пролив открыт
- 2 апр
- Трамп публично высмеял Макрона, напомнив, что его бьет жена
- 30 мар
- Иран намерен сделать проход судов через Ормузский пролив платным
