Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»

Генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) и создатель межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» и «Ярс» Юрий Соломонов в интервью изданию «Аргументы недели» заявил, что ответ России на ядерный удар гарантирован.

Он отметил, что РФ опережает США в разработке «оружия ответного удара» на 10-15 лет. Кроме того, конструктор отметил «крайне низкую» эффективность американской противоракетной обороны.

Соломонов подчеркнул, что реакция России на размещение в Европе ракет средней дальности (РСД) должна быть обязательной, но взвешенной.

— Будет реакция и с точки зрения военно-технического ответа — не составляет никакого труда. Другое дело, этот ответ должен быть взвешенным, не таким, как в Советском Союзе, — отметил конструктор.

По его мнению, советские власти в рамках договора РСМД совершили «откровенную глупость», уничтожив 800 пусковых комплексов «Пионер», тогда как Штаты ликвидировали в несколько раз меньше «Першингов».

Конструктор стратегических ракет Юрий Соломонов участвовал в создании ракет средней дальности «Пионер», межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» «Тополь-М» и «Ярс».

Ранее Пятый канал рассказывал об успешных испытаниях новой баллистической ракеты «Авангард».