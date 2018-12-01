Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»

, 16:41 73

Создатель стратегических ракет Юрий Соломонов рассказал о реакции России на размещение американских РСД в Европе и неминуемом возмездии в случае ядерной атаки.

Фото: globallookpress.com

Генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) и создатель межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» и «Ярс» Юрий Соломонов в интервью изданию «Аргументы недели» заявил, что ответ России на ядерный удар гарантирован.

Он отметил, что РФ опережает США в разработке «оружия ответного удара» на 10-15 лет. Кроме того, конструктор отметил «крайне низкую» эффективность американской противоракетной обороны.

Соломонов подчеркнул, что реакция России на размещение в Европе ракет средней дальности (РСД) должна быть обязательной, но взвешенной.

— Будет реакция и с точки зрения военно-технического ответа — не составляет никакого труда. Другое дело, этот ответ должен быть взвешенным, не таким, как в Советском Союзе, — отметил конструктор.

По его мнению, советские власти в рамках договора РСМД совершили «откровенную глупость», уничтожив 800 пусковых комплексов «Пионер», тогда как Штаты ликвидировали в несколько раз меньше «Першингов».

Конструктор стратегических ракет Юрий Соломонов участвовал в создании ракет средней дальности «Пионер», межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» «Тополь-М» и «Ярс».

Ранее Пятый канал рассказывал об успешных испытаниях новой баллистической ракеты «Авангард».

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:39
«Работайте, братья!»: В Махачкале открыли памятник Магомеду Нурбагандову
17:25
«Стыдно!» — водитель петербургской маршрутки, протаранившей тепловоз
17:17
Видео: экс-участница Pussy Riot моет подъезды в Москве ради поездки за границу
16:59
«Проехал на красный» — очевидец о водителе маршрутки, столкнувшейся с поездом
16:52
Баста пригласит на концерт девушку из Костромы благодаря «Елке желаний» в Кремле
16:41
Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»
16:31
В Центробанке объяснили блокировку форекс-дилеров
16:25
Домогательства Кевина Спейси к мужчине засняли на видео
16:18
Что станет с «Орлом и решкой» после ухода Ивлеевой
16:13
Пот, слезы и осьминог: Как Рыбин и Сенчукова проводят канун Нового года
15:48
Следком озвучил первые подробности взрыва в Хабаровске — видео
15:36
Видео: первые минуты после столкновения поезда и маршрутки в Петербурге
15:27
«Мой горшок с детства стоял в Ялте»: Лолита пояснила свои слова о Крыме
15:19
Лео Месси выложил фото с красоткой-женой в купальнике
15:09
Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-игроков
15:00
Поезд протаранил маршрутку в Санкт-Петербурге — очевидцы
14:54
Путин встретился с мальчиком, который мечтал пожать президенту руку
14:38
Западные СМИ обсуждают успешные испытания «Авангарда»
14:26
ЦОДД заранее предупредил водителей Москвы о непростой ситуации на дорогах
14:26
Количество невыездных россиян достигло максимума в концу 2018 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Западные СМИ обсуждают успешные испытания «Авангарда»

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама