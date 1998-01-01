«Трезвая Россия» требует запретить скидки на алкоголь

В российских магазинах необходимо запретить скидки на алкоголь. С таким предложением выступил глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Письмо с изложением своей инициативы он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

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Руководитель общественного движения пояснил, что маркетинговые и рекламные акции склоняют россиян к покупке спиртных напитков. А употребление алкоголя приводит к плачевным последствиям — ДТП, случаям травматизма и бытовых конфликтов. Особенно эти явления распространены в период праздников.

Султан Хамзаев также привел статистику, согласно которой «на каждый рубль, поступивший в казну за счет продажи алкоголя, государство несет убытки примерно на три рубля» из-за увеличения травматизма и смертности.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян отмечать Новый год без алкоголя. «В этом радость, сила, воля!» — подчеркнул народный избранник.