На месте схода снежных масс в Хабаровском крае ведутся поисковые работы, сообщает руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Повторова. Завалы расчищаются при помощи бульдозеров.

— В настоящее время там (на месте происшествия — прим. ред.) силами администрации и предприятия (золотодобывающего — прим. ред.) организованы работы по оказанию помощи людям. Ведется расчистка снежных масс с помощью бульдозерной техники, с помощью лопат — всеми приспособленными для этого инструментами. В Хабаровске в готовность приведен вертолет Ми-8, однако метеоусловия пока не позволяют воздушному судну вылететь, — пояснила представитель МЧС.

Также Повторова подтвердила изначальную версию случившегося — в поселке Многовершинный на золотодобыче трудился рабочий, которого накрыло сошедшей снежной массой. Ему на помощь вышли десять человек, которых накрыло второй лавиной. ЧП произошло утром в субботу, 29 декабря.

По имеющимся данным, сейчас найдено четверо из пострадавших. Они живы. Поиски остальных продолжаются.

Из-за сильного снегопада поселок оказался отрезанным от более крупных населенных пунктов. До ближайшего города — Николаевска-на-Амуре — 130 километров. По информации ТАСС, медики также не могут выехать в поселок для оказания квалифицированной помощи пострадавшим из-за бушующего в районе бурана.

Ранее Пятый канал рассказывал об опасности схода лавин на Сахалине.