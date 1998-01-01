Сход лавин в Хабаровском крае — найдено четверо пострадавших

, 4:11 Эксклюзивное интервью 421

Поиски пострадавших ведутся собственными силами, МЧС не может добраться в район ЧП из-за неблагоприятных метеоусловий.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3459

На месте схода снежных масс в Хабаровском крае ведутся поисковые работы, сообщает руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Повторова. Завалы расчищаются при помощи бульдозеров.

— В настоящее время там (на месте происшествия — прим. ред.) силами администрации и предприятия (золотодобывающего — прим. ред.) организованы работы по оказанию помощи людям. Ведется расчистка снежных масс с помощью бульдозерной техники, с помощью лопат — всеми приспособленными для этого инструментами. В Хабаровске в готовность приведен вертолет Ми-8, однако метеоусловия пока не позволяют воздушному судну вылететь, — пояснила представитель МЧС.

Также Повторова подтвердила изначальную версию случившегося — в поселке Многовершинный на золотодобыче трудился рабочий, которого накрыло сошедшей снежной массой. Ему на помощь вышли десять человек, которых накрыло второй лавиной. ЧП произошло утром в субботу, 29 декабря.

По имеющимся данным, сейчас найдено четверо из пострадавших. Они живы. Поиски остальных продолжаются. 

Из-за сильного снегопада поселок оказался отрезанным от более крупных населенных пунктов. До ближайшего города — Николаевска-на-Амуре — 130 километров. По информации ТАСС, медики также не могут выехать в поселок для оказания квалифицированной помощи пострадавшим из-за бушующего в районе бурана. 

Ранее Пятый канал рассказывал об опасности схода лавин на Сахалине.

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