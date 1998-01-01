Жуткие кадры с места обрушения подъезда в Магнитогорске

Подъезд жилого дома на 48 квартир обрушился на улице Карла Маркса в Магнитогорске в четыре часа утра по московскому времени 31 декабря. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа.

— По предварительной информации, имеются пострадавшие. На месте работают все экстренные службы города, — сообщил старший офицер Управления организации информирования населения НЦУКС Петр Камбур.

По последним данным, 13 человек извлечены живыми из-под завалов. Один из них госпитализирован. Трем гражданам оказана помощь амбулаторно. Два человека погибли. Спасательные работы продолжаются.

— Мы живем в шестом подъезде, прямо рядом с седьмым. Моя мама проснулась от взрыва и сильной тряски. Спустя 15 минут нас начали быстро выгонять из квартир, мы быстро вышли из подъезда, и в нескольких метрах от нас просто развалины… Очень страшно было, — рассказали свидетели ЧП в соцсетях.

По информации ТАСС, сейчас на место прибыл глава Челябинской области Борис Дубровский. В 10 часов утра по местному времени состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Дом был построен в 1973–1975 годах, здание было газифицировано.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места происшествия и комментарий очевидца.