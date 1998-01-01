Спасатели нашли двоих погибших под завалами дома в Магнитогорске

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате обрушения подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве отметили, что под завалами продолжают находиться люди. В рухнувшем подъезде проживали 110 человек.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Также туда прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как ранее сообщал Пятый канал, подъезд многоэтажного дома № 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился с перового по десятый этаж. Причиной, по предварительной информации, стал мощный взрыв газа. По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что от ударной волны трескались и вылетали стекла в соседних домах.

Дом был построен в 1973–1975 годах, здание было газифицировано. Сообщается, что МЧС России подготовило к вылету в Челябинскую область два самолета для доставки опергруппы и спасателей на место взрыва в жилом доме в Магнитогорске.