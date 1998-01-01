Продолжается поиск жильцов рухнувшего подъезда дома в Магнитогорске

Продолжается поиск людей, живших в доме города Магнитогорск Ульяновской области, подъезд которого в результате взрыва ночью 31 декабря обрушился. Об этом сообщил замгубернатора Челябинской области Евгений Редин, информирует РИА Новости. На данный момент сообщается о трех погибших. Редин также добавил, что судя по разрушениям, взрыв произошел на уровне второго этажа над аркой.

Сейчас на месте работают спасатели и медики. Производится разбор завалов. Между тем отмечается, что сейчас температура воздуха в городе держится на уровне -27 градусов. В мороз в предновогоднюю ночь без жилья остались около 300 человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».