Продолжается поиск жильцов рухнувшего подъезда дома в Магнитогорске

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В результате взрыва в жилом многоквартирном доме погибли три человека.

Фото, видео: YouTube @Павел Верстов

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Взрыв в Магнитогорске 9

Продолжается поиск людей, живших в доме города Магнитогорск Ульяновской области, подъезд которого в результате взрыва ночью 31 декабря обрушился. Об этом сообщил замгубернатора Челябинской области Евгений Редин, информирует РИА Новости. На данный момент сообщается о трех погибших. Редин также добавил, что судя по разрушениям, взрыв произошел на уровне второго этажа над аркой.

Сейчас на месте работают спасатели и медики. Производится разбор завалов. Между тем отмечается, что сейчас температура воздуха в городе держится на уровне -27 градусов. В мороз в предновогоднюю ночь без жилья остались около 300 человек. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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