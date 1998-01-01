Около 300 жителей обрушившегося в Магнитогорске подъезда разместят в общежитии

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В настоящее время они находятся в близлежащей школе, где также располагается оперативный штаб.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 9

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Жители двух пострадавших подъездов, это около 300 человек, правительство города планирует пока расселить в общежитии. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, оно сейчас подготавливается к приему пострадавших людей.

— Люди пока выселены из двух соседних с обрушившимся подъездов, они размещены в школе. Сейчас на месте работают специалисты по обследованию конструкций дома. В доме проживает порядка 1100 человек, и нужно принимать решение, — добавил агентству заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Он подчеркнул, что на улице сейчас минусовая температура (- 27 градусов — прим.ред.), поэтому пока люди размещены в близлежащей школе. По словам Климова в первую очередь сейчас решается вопрос о том, как сохранить тепло в пострадавшем доме, а потом уже оперативное размещение людей.

Как сообщал ранее Пятый канал, спасатели продолжают работу на месте хлопка бытового газа, который привел к полному разрушению подъезда девятиэтажки 70-годов постройки. Ведется поиск людей, которые там могут находиться.

ЧП произошло в ночь на 31 декабря около четырех утра по местному времени. По последним данным, три человека погибли, четверо госпитализированы. Медицинская помощь оказана двенадцати пострадавшим.

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