  1. Пятый канал
  4. Сурганова призналась, что в детстве у нее была серьезная задержка в развитии

Сурганова призналась, что в детстве у нее была серьезная задержка в развитии

, 7:44 11

Певица лишь с годами смогла нагнать сверстников и начала учиться наравне с ними.

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Тема:
Светлана Сурганова 12

Певица Светлана Сурганова рассказала, что у нее была задержка в умственном и физическом развитии. Откровением она поделилась в интервью радиоведущей Алле Довлатовой.

«У меня была серьезная задержка умственного и физического развития. Я порой просто боялась подойти к учителю и что-то спросить», — цитирует артистку сайт Teleprogramma.pro.

Она добавила, что не хотела показаться педагогу глупой, и только со временем победила этот страх. Не нужно стесняться или бояться задавать вопросы учителю, посоветовала певица. По ее словам, хороший преподаватель даст ответ с необходимым терпением и тактом.

Сурганова также рассказала о своем любимом занятии во время отдыха в загородном доме. Хобби можно назвать довольно необычным.

«Одно из самых любимых занятий — убирать листья. Это такая потрясающая медитация. Лучшая психотерапия», — рассказала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Сурганова снялась в клипе с 84-летней мамой. Поклонники назвали ролик очень трогательным и эмоциональным.

Тема:
Светлана Сурганова 12
9 окт
«Слезы проступили!»: Светлана Сурганова снялась в клипе с 84-летней мамой
24 июл
Светлана Сурганова рассказала, почему больше никогда не полюбит собак
21 июл
Светлана Сурганова рассказала о жизни после победы над раком
1 янв
Рок-группа «Ночные снайперы» сменила название
16 нояб
Арбенина и Сурганова снова вместе?
14 нояб
Популярная рок-исполнительница Светлана Сурганова отмечает юбилей
14 нояб
«Я очень за Динку переживала» — Сурганова о совместном концерте с Арбениной
14 нояб
Мне непонятен конфликт Америки и России — мы похожи: Светлана Сурганова
14 нояб
Светлана Сурганова про Арбенину, рэп-баттлы и любовь к Петербургу — большое интервью
4 нояб
«Спустя 16 лет» — Диана Арбенина и Светлана Сурганова вновь на одной сцене

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.80
0.17 70.96
0.04
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

7:44
Сурганова призналась, что в детстве у нее была серьезная задержка в развитии
7:37
Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России
7:31
На Пятом канале стартует новый сериал «Барс»
7:25
Николай Дроздов рассказал, как Елена Малышева спасла его от смерти
7:17
Почему неочищенные стоки сливают в реку Амур — видео
7:08
«Это трудно»: Сноуден пожаловался на свою жизнь в России

Сейчас читают

Просто секс! Эрика Грей в легкомысленной куртке на голое тело взбудоражила фанатов
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев