Сурганова призналась, что в детстве у нее была серьезная задержка в развитии

Певица Светлана Сурганова рассказала, что у нее была задержка в умственном и физическом развитии. Откровением она поделилась в интервью радиоведущей Алле Довлатовой.

«У меня была серьезная задержка умственного и физического развития. Я порой просто боялась подойти к учителю и что-то спросить», — цитирует артистку сайт Teleprogramma.pro.

Она добавила, что не хотела показаться педагогу глупой, и только со временем победила этот страх. Не нужно стесняться или бояться задавать вопросы учителю, посоветовала певица. По ее словам, хороший преподаватель даст ответ с необходимым терпением и тактом.

Сурганова также рассказала о своем любимом занятии во время отдыха в загородном доме. Хобби можно назвать довольно необычным.

«Одно из самых любимых занятий — убирать листья. Это такая потрясающая медитация. Лучшая психотерапия», — рассказала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Сурганова снялась в клипе с 84-летней мамой. Поклонники назвали ролик очень трогательным и эмоциональным.