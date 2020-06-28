«Сурганова и Оркестр» показала таинственный номер на «Алых парусах»

Знаменитая рок-группа «Сурганова и Оркестр» на время окутала все пространство сцены на празднике «Алые паруса» тайной. Светлана Сурганова вместе с Валерием Тхаем, Никитой Межевичем, Денисом Сусиным, Сергеем Соколовым и Дмитрием Сифановым поздравила вчерашних школьников и студентов выступлением с композицией «Воздух».

Танцевальный номер, показанный на сцене, перенес зрителей фантастический мир и покорил их. Оторваться от выступления легендарной рок-группы было невозможно.

Праздник «Алые паруса» стал кульминацией Всероссийского выпускного вечера и объединил выпускников не только школ, но и вузов. «Алые паруса — 2020» проходят в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляцию ведет Пятый канал и сайт 5-tv.ru.

Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

Ранее 5-tv.ru показал, чем удивил зрителей Родригез.