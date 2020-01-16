Виторган о съемках кино о блокаде: «Петербуржцы, у вас в зоопарке клад человечности!»

Актер Максим Виторган и певица Светлана Сурганова приняли участие в съемках фильма о блокаде Ленинграда в рамках проекта «Письма Победы». Известно, что картина, в том числе, посвящена Ленинградскому зоопарку и его сотрудникам, боровшимся за выживание его обитателей.

«А еще мы снимали сегодня среди прочего в питерском зоопарке о его жизни во время блокады, и у нас там была встреча с прекрасной дамой удивительной судьбы, энергии и жизнелюбия. Петербуржцы, у вас в зоопарке клад человечности!» — написал Виторган в Instagram.

В свою очередь Сурганова сообщила, что о дате выхода фильма будет обязательно сообщено дополнительно.

Instagram @surganova_official

В годы блокады Ленинградский зоопарк закрывался только зимой. Порядка 80 животных удалось эвакуировать в Казань, но основная часть осталась на месте. Уже в первый день блокады 8 сентября 1941 года на зоопарк были сброшены три фугасные бомбы. Сотрудники спасали и помогали выжить животным, восстанавливали загоны и вольеры.

После переименования Ленинграда в Петербург в 1991 году в память о работниках, которые сохранили зоосад в годы войны, было решено сохранить старое название — Ленинградский.

Масштабный проект «Письма Победы» в честь 75-летней годовщины стартовал в декабре 2019 года. Каждый желающий на сайте может заполнить анкету участника и прикрепить к ней письмо из семейного архива — как текстовый, так и фотофайл. Организаторы к 9 мая 2020 года планирует собрать не менее миллиона посланий с фронта.

Кроме того, в рамках этого проекта известные артисты и музыканты прочтут часть этих писем и поделятся воспоминаниями родственников.

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