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«Вы не являетесь родственниками»: попытка Сургановой найти настоящую мать провалилась

, 23:03 | Игорь Рязов Видео 74

Экс-участница группы «Ночные снайперы» не теряет надежды и намерена продолжать искать своих настоящих родственников.

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Фото, видео: Instagram @surganova_official, ТАСС /Шарифулин Валерий

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Светлана Сурганова 13

Певица Светлана Сурганова решила во что бы то ни стало найти свою родную мать. В этом ей помогла команда Андрея Малахова, однако попытка завершалась провалом.

Во время шоу на телеканале «Россия 1» Сурганова рассказала, что биологические родители отказались от нее почти сразу после рождения в 1968 году.

Девочка родилась с патологиями и нуждалась в длительном лечении. В первые годы жизни ей помогали в Ленинградском педиатрическом медицинском институте (ныне Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет — Прим.ред). В возрасте четырех лет девочку забрали оттуда Зоя и Лия Сургановы — именно они выходили будущую певицу.

«Это был лучший сценарий, который можно было придумать для меня», — признается Светлана.

Приемные родители долго скрывали от Светланы, что она приемная. Девочка начала догадываться об этом в семь лет, но убедилась после 20.

«Мама не простила мне мой побег в Магадан. И в острый момент выпалила: „И вообще, ты не родная дочь“. Был шок», — цитирует певицу Newstes.

Команда Малахова решила помочь Сургановой найти своих настоящих родителей. Для этого даже был нанят частный детектив. В итоге журналистам удалось отыскать предполагаемую сестру артистки — ее тоже зовут Светлана.

«С вероятностью 93,9% вы не являетесь родственниками», — сообщил эксперт результаты ДНК-исследования в конце передачи.

Певица не теряет надежды отыскать своих биологических родителей. Она намерена продолжать поиски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Сурганова призналась в наличии у нее серьезной задержки в умственном и физическом развитии.

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