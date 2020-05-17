Рок-группа «Сурганова и оркестр» выступает в эти минуты на музыкальном фестивале VK Fest 2020. Бесплатная трансляция концерта доступна для всех пользователей ВКонтакте.

В этом году коллективу Светланы Сургановой исполнилось 17 лет. На счету группы такие знаменитые хиты как «Весна», «Корабли», «Мураками» и другие.

Согласно афише третьего дня музыкального фестиваля, помимо «Сургановой и оркестра» в онлайн-концерте участвуют: «Градусы», Елка, а в финале выступит «Мумий Тролль».

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Фестиваль проходит в период с 15 по 21 мая 2020 года. Всего в VK Fest 2020 участвуют около 70 исполнителей. Также к трансляциям подключаются известные блогеры и стенд-ап комики.

Организаторы сообщают, что музыканты и гости фестиваля будут присоединяться к трансляции из разных городов — Тбилиси и Минска, Киева и Риги, а так же Москвы и Санкт-Петербурга — основных съемочных локаций фестиваля.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в первый день трансляцию VK Fest 2020 посмотрели 13 миллионов уникальных зрителей из 188 стран. Всего эфир собрал более 30 миллионов просмотров, 597 тысяч комментариев и 450 тысяч отметок «нравится».