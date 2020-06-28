«Этот выпускной запомнит весь мир!» — Сурганова об «Алых парусах — 2020»
Артистка пожелала выпускникам принимать любой опыт в жизни с благодарностью.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Светлана Сурганова рассказала, как смогла почувствовать взгляды миллиона выпускников во время выступления на шоу «Алые паруса», несмотря на непривычный онлайн-формат легендарного мероприятия. Певица отметила, что начало взрослой жизни в столь необычные времена сулит молодым людям очень бурную и полную нового опыта судьбу. По мнению Сургановой, принимать такой подарок следует с благодарностью.
«Я дала волю воображению и представила, что я сейчас разговариваю со Вселенной, с космосом, который заселяют прекрасные молодые люди, которые только что окончили школу и вступают в большую жизнь. Я думаю, что этот выпускной запомнится не только им, как непосредственным участникам, но и всему миру! Это беспрецедентная манера празднования. Если так начинается их взрослая жизнь, то она обещает быть очень нестандартной, интересной, насыщенной непривычным опытом. Я бы им пожелала принимать любой, порой даже неожиданный опыт, с благодарностью. И чтобы он сделал каждого из них более мудрым, более целостной натурой и, конечно же, сильнее во всех смыслах!» — заключила артистка.
Светлана Сурганова выступила со своим коллективом «Сурганова и Оркестр» на шоу «Алые паруса». Она исполнила две композиции — «Воздух» и «Фурия».
Праздник «Алые паруса» стал кульминацией Всероссийского выпускного и объединил выпускников не только школ, но и вузов. «Алые паруса — 2020» прошел в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляцию вел Пятый канал и сайт 5-tv.ru.
Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие впечатления получил от «Алых парусов — 2020» бессменный ведущий легендарного шоу выпускников Иван Ургант.
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