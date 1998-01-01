В Магнитогорске под завалами найден живым младенец

В Магнитогорске спасатели возобновили поиски возможных выживших после обрушения подъезда 31 декабря после того, как один из членов поисково-спасательной группы услышал, что из-под обломков доносится звук, похожий на человеческий плач.

— 11-месячный ребенок найден живым под завалами. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан, — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Все это время место происшествия обогревалось тепловыми пушками, так как в Магнитогорске в это время мороз свыше двадцати градусов.

Как сообщили в региональном Минздраве, малыша сейчас везут в больницу на реанимобиле. Врачи опасаются делать какие-то прогнозы. Лишь сообщили:

— Надеемся на лучшее!

Трагедия в Магнитогорске произошла ранним утром в предновогодний день. Предварительно, хлопок газа произошел на втором этаже здания, после чего обрушился весь подъезд десятиэтажного дома.