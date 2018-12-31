«Эмоции захлестывают»: родители спасенного малыша рассказали о происходившем

, 17:40 Интервью 1 394

Родители одиннадцатимесячного Вани Фокина рассказали о том, как разворачивались события после обрушения их подъезда.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 35

Родители спасенного из-под завалов в Магнитогорске мальчика рассказали о том, как разворачивалась трагедия.

Как сообщила мама маленького Вани, в момент обрушения она со старшим сыном спала на диване. Малыш находился рядом — лежал в кроватке — но после стремительного падения с четвертого этажа мама уже не смогла найти его под обломками.

— Со старшим провалились, вылезли быстрее. Темно, ничего не видно, куда я полезу? — вспоминает женщина.

По словам папы малыша, он активно помогал спасателям вести поиски. Евгений указал приблизительное место, где находится детская кроватка, и лично участвовал в разборе завалов. Однако момент чудесного спасения пропустил — был вынужден уехать с места трагедии.

— Я со спасателем познакомился. Он мне позвонил, рассказал что нашли. И все, мы сюда (в больницу — прим. ред.) сразу, — поделился мужчина.

Пока родители еще не видели своего младшего ребенка — мама и папа дежурят под дверями реанимации, где врачи оказывают Ване срочную помощь.

У них постоянно звонит телефон. Все волнуются и хотят узнать, что с маленьким Ваней.

— Да, мама, наш! Точно наш! — успокаивает Евгений бабушку спасенного мальчика.

Тетя мальчика рассказывает, что семья воссоединилась практически полностью. Они продолжают поиски любимца семьи — рыжего кота.

Что касается состояния здоровья маленького Вани, то медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы конечностей и переохлаждение.

Как рассказала дежурный врач-хирург детской больницы Магнитогорска Виктория Бойко, ребенок при поступлении находился в сознании в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппаратам дыхания. Медики ждут бригаду столичных специалистов для транспортировки в Москву.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что спасатели достали из-под завалов одиннадцатимесячного мальчика. Ребенок больше суток пролежал под обломками подъезда, рухнувшего в Магнитогорске ранним утром 31 декабря. Кадры спасения малыша:

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 35
1 янв
Весь день жители Магнитогорска несут цветы к стихийному мемориалу
1 янв
Едва сдерживая слезы: папа спасенного в Магнитогорске младенца о его состоянии
1 янв
Настоящее чудо: видео спасения малыша из-под завалов в Магнитогорске
1 янв
В Магнитогорске под завалами найден живым младенец
1 янв
Специальное заявление губернатора Челябинской области — Видео
1 янв
Видео: Путин передал подарок для пострадавшего в Магнитогорске подростка
1 янв
«Ждем чуда…» — Жители Магнитогорска надеются отыскать живыми своих близких
1 янв
Кадры спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске
1 янв
МЧС: продолжать разбор завалов в Магнитогорске невозможно
1 янв
Видео: В Магнитогорске сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

18:44
Глава Петербурга почтил память писателя Даниила Граниа
18:25
Кто из звезд выступил на новогоднем концерте «Песня года-2018»
17:57
Весь день жители Магнитогорска несут цветы к стихийному мемориалу
17:40
«Эмоции захлестывают»: родители спасенного малыша рассказали о происходившем
17:23
В Германии водитель дважды протаранил толпу мигрантов
17:05
Дебоширом рейса «Сочи — Москва» оказался чемпион мира по хоккею Олег Сапрыкин
16:57
Директора столичного Парка Горького будет уволен после обрушения моста
16:39
Едва сдерживая слезы: папа спасенного в Магнитогорске младенца о его состоянии
16:31
Зеленский создает фон для Тимошенко: эксперты о кандидатах в президенты Украины
16:16
Стало известно, когда армия завершит перевооружение на «Искандер-М»
15:52
«Это очень радует»: Ксения Алферова о реакции подписчиков на фото из бани
15:37
Астролог: Год Свиньи обрушит доллар и укрепит рубль
15:22
«Несносная эгоистка» — Сати Казанова сменила за полгода десяток личных водителей
15:04
Настоящее чудо: видео спасения малыша из-под завалов в Магнитогорске
14:52
В Магнитогорске под завалами найден живым младенец
14:44
Американцы призвали WADA отстранить российское антидопинговое агентство
14:33
Дебош на рейсе Сочи — Москва устроил известный хоккеист
14:23
Специальное заявление губернатора Челябинской области — Видео
14:06
«Ты же не Волочкова» — Фото голой Ксении Алферовой озадачило поклонников
13:51
Ставка НДС в России выросла с 1 января 2019 года до 20%

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

31.12.2018

Пострадавшие в результате взрыва в Магнитогорске могут получить квартиры взамен разрушенных

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей Пятого канала — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама