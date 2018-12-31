«Эмоции захлестывают»: родители спасенного малыша рассказали о происходившем

Родители спасенного из-под завалов в Магнитогорске мальчика рассказали о том, как разворачивалась трагедия.

Как сообщила мама маленького Вани, в момент обрушения она со старшим сыном спала на диване. Малыш находился рядом — лежал в кроватке — но после стремительного падения с четвертого этажа мама уже не смогла найти его под обломками.

— Со старшим провалились, вылезли быстрее. Темно, ничего не видно, куда я полезу? — вспоминает женщина.

По словам папы малыша, он активно помогал спасателям вести поиски. Евгений указал приблизительное место, где находится детская кроватка, и лично участвовал в разборе завалов. Однако момент чудесного спасения пропустил — был вынужден уехать с места трагедии.

— Я со спасателем познакомился. Он мне позвонил, рассказал что нашли. И все, мы сюда (в больницу — прим. ред.) сразу, — поделился мужчина.

Пока родители еще не видели своего младшего ребенка — мама и папа дежурят под дверями реанимации, где врачи оказывают Ване срочную помощь.

У них постоянно звонит телефон. Все волнуются и хотят узнать, что с маленьким Ваней.

— Да, мама, наш! Точно наш! — успокаивает Евгений бабушку спасенного мальчика.

Тетя мальчика рассказывает, что семья воссоединилась практически полностью. Они продолжают поиски любимца семьи — рыжего кота.

Что касается состояния здоровья маленького Вани, то медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы конечностей и переохлаждение.

Как рассказала дежурный врач-хирург детской больницы Магнитогорска Виктория Бойко, ребенок при поступлении находился в сознании в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппаратам дыхания. Медики ждут бригаду столичных специалистов для транспортировки в Москву.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что спасатели достали из-под завалов одиннадцатимесячного мальчика. Ребенок больше суток пролежал под обломками подъезда, рухнувшего в Магнитогорске ранним утром 31 декабря. Кадры спасения малыша: