Пятые сутки со дня трагедии: Опознаны тела всех погибших в Магнитогорске

Лития — короткая заупокойная служба — будет проведена на месте трагедии в Магнитогорске 8 января, на девятый день после смертельного обрушения подъезда.

08:20

Седьмой и восьмой подъезды частично обрушившегося здания в Магнитогорске демонтируют. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал глава Челябинской области Борис Дубровский.

08:00

Тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны. Об этом в пятницу, 4 января, рассказал первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян.

07:40

Пострадавшие при взрыве и обрушении подъезда смогли получить порядка 60 документов. К 4 января людям было выдано девять свидетельств о заключении брака, 20 свидетельств о рождении, два свидетельства о расторжении брака, 11 паспортов, один вид на жительство и 19 медицинских полисов.

07:30

Состояние спасенного из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного малыша Вани Фокина оценивается, как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области. Ребенок находится в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

07:00

Пять кошек, собаку и волнистого попугая удалось живыми извлечь спасателям из-под завалов полуразрушенного дома в Магнитогорске. В результате взрыва бытового газа 31 декабря обрушился подъезд дома. В результате погибли 39 человек.