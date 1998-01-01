В Магнитогорске проходят похороны первых жертв трагедии — видео

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Траурные мероприятия будут длиться несколько дней.

Фото, видео: Пятый канал, Пресс-служба губернатора Челябинской области

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 57

В Магнитогорске в пятницу, 4 января, проходят похороны первых шести из 39 жертв трагедии, произошедшего в десятиэтажном многоквартирном доме на проспекте Карла Маркса в канун Нового года.

Проститься с погибшими приходят многие жители города. Среди тех, с кем простятся одними из первых семья Крамаренко — Игорь, Настя и маленькая Милана.

Накануне поисково-спасательная операция на месте обрушения седьмого подъезда полностью была завершена. Федеральная группировка МЧС покинула вечером 3 января зону ЧП.

Из-под завалов удалось спасти шесть человек, включая 11-месячного Ваню Фокина, за жизнь которого сейчас борются столичные врачи. Известно, что его состояние сейчас стабильное. Медики НИИ травматологии доктора Рошаля делают положительные прогнозы.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем Telegram-канале сообщил, что в здании подключены вода и свет, возвращены в квартиры жители всех подъездов, кроме с пятого по восьмой. Психологи продолжают оказывать помощь на месте происшествия. Опознаны все жертвы трагедии — 39 человек, включая шесть детей.

В Магнитогорске проходят похороны первых жертв трагедии — видео

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Пресс-служба губернатора Челябинской области

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Пресс-служба губернатора Челябинской области

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Пресс-служба губернатора Челябинской области

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Пресс-служба губернатора Челябинской области

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Пресс-служба губернатора Челябинской области

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 57
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