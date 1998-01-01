Трогательное видео: Спасателей в Магнитогорске проводили аплодисментами

, 22:38 Видео 80

Специалисты МЧС России вернулись из Челябинской области в пункты постоянной дислокации.

Фото, видео: МЧС России, telegram @BorodaV

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 60

В сети появились трогательные кадры, на которых видно, как жители Магнитогорска провожают спасателей, которые пять суток разбирали завалы обрушившегося 31 декабря подъезда жилого многоквартирного дома в результате взрыва бытового газа. 4 января сотрудники российского МЧС отбыли в пункты постоянной дислокации, сообщает РИА Новости.

В результате трагедии погибли 39 человек, шестерых удалось достать живыми из-под завалов. Также были спасены пять кошек, собака и попугай.

Отмечается, что перед отъездом прошла церемония построения, в ходе которой спасатели почтили минутой молчания память жертв трагедии в Магнитогорске. После, подразделения, принимавшие участие в ликвидации последствий взрыва, получили награды от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что специалист рассказал о причинах обрушения дома в Магнитогорске и о крепости конструкций.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 60
4 янв
«Вся семья в одночасье… слов нет…» — Жители Магнитогорска вспоминают погибших
4 янв
Специалист о причинах обрушения дома в Магнитогорске и крепости конструкций
4 янв
В Магнитогорске проходят похороны первых жертв трагедии — видео
4 янв
Пятые сутки со дня трагедии: Опознаны тела всех погибших в Магнитогорске
4 янв
В МЧС рассказали, сколько животных спасли из-под завалов в Магнитогорске
3 янв
Найдены все: Хроника четырех дней спасательной операции в Магнитогорске
3 янв
Жилой дом в Магнитогорске, где произошла трагедия, разделят
3 янв
«Какая-то сила вытолкнула» — невероятная история спасения семьи из Магнитогорска
3 янв
МЧС: найдены тела всех погибших в Магнитогорске
3 янв
Семьи погибших в Магнитогорске под завалами получат по миллиону рублей

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

23:05
Экс-министр Подмосковья выдавал себя во Франции за жертву политического преследования
22:51
Видео: Агрессивные подростки распылили газ в петербургском метро
22:38
Трогательное видео: Спасателей в Магнитогорске проводили аплодисментами
22:11
Игорь Верник прокомментировал видео проезда по пешеходной зоне в центре Москвы
21:58
Конор Макгрегор во второй раз стал отцом
21:48
Лолита, Николаев и поклонники «замкнули круг» в память о Крисе Кельми
21:31
Как завести автомобиль на морозе — советы специалистов
21:09
Видео: В МЧС рассказали о пожаре в строящемся тоннеле метро Москвы
20:56
«С ним все хотят проститься!» — братья Криса Кельми против тайных похорон
20:32
Упитанный итальянец застрял в российской криокапсуле — фото
20:14
В Петербурге скончался литературовед Борис Аверин
19:58
Егор Крид попал на деньги, сорвав выступления в Абу-Даби
19:41
Испытание китайской версии «матери всех бомб» показали в сети — Видео
19:23
Повысить зарплаты сотрудникам в новом году собирается каждый пятый работодатель
19:23
Площадь пожара в строящемся тоннеле метро Москвы составляет 100 квадратных метров
19:06
Условие для прохождения украинских кораблей в Азовское море озвучили в Крыму
18:49
На востоке Москвы загорелся строящийся участок тоннеля метро
18:34
Лишившемуся дома артисту Бандурину помогают Петросян, Воробей и другие коллеги
18:15
Стали известны гонорары звезд скандальных телешоу Андрея Малахова
17:57
Краснодар накрыла гроза с градом — Видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Специалист о причинах обрушения дома в Магнитогорске и крепости конструкций

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама