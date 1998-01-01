Трогательное видео: Спасателей в Магнитогорске проводили аплодисментами

В сети появились трогательные кадры, на которых видно, как жители Магнитогорска провожают спасателей, которые пять суток разбирали завалы обрушившегося 31 декабря подъезда жилого многоквартирного дома в результате взрыва бытового газа. 4 января сотрудники российского МЧС отбыли в пункты постоянной дислокации, сообщает РИА Новости.

В результате трагедии погибли 39 человек, шестерых удалось достать живыми из-под завалов. Также были спасены пять кошек, собака и попугай.

Отмечается, что перед отъездом прошла церемония построения, в ходе которой спасатели почтили минутой молчания память жертв трагедии в Магнитогорске. После, подразделения, принимавшие участие в ликвидации последствий взрыва, получили награды от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что специалист рассказал о причинах обрушения дома в Магнитогорске и о крепости конструкций.