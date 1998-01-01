Специалист о причинах обрушения в Магнитогорске и крепости конструкций

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В результате взрыва бытового газа обрушился подъезд с 10 по первый этаж.

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 58

Заместитель генерального директора по производству проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Магнитогорскгражданпроект» Юрий Карамышев рассказал в интервью Пятому каналу о том, когда был построен этот дом и насколько он крепкий.

— Дом проектировался в 70-е годы XX века специалистами нашего института. Он был очень крепкий.

По словам Карамышева, причиной разрушения стала потеря устойчивости. Вполне возможно это могло произойти из-за каких-либо перепланировок, которые проводились за 50 лет.

Специалист объяснил, что невозможно разделить дом на две части, не разобрав также восьмой подъезд. Ранее сообщалось, что принято решение сделать из обрушенного дома два отдельно стоящих.

 

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 58
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