Специалист о причинах обрушения в Магнитогорске и крепости конструкций

Заместитель генерального директора по производству проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Магнитогорскгражданпроект» Юрий Карамышев рассказал в интервью Пятому каналу о том, когда был построен этот дом и насколько он крепкий.

— Дом проектировался в 70-е годы XX века специалистами нашего института. Он был очень крепкий.

По словам Карамышева, причиной разрушения стала потеря устойчивости. Вполне возможно это могло произойти из-за каких-либо перепланировок, которые проводились за 50 лет.

Специалист объяснил, что невозможно разделить дом на две части, не разобрав также восьмой подъезд. Ранее сообщалось, что принято решение сделать из обрушенного дома два отдельно стоящих.