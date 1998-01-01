Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Десятимесячный малыш, найденный под завалами в Магнитогорске, задышал самостоятельно. Об этом сообщила глава российского Минздрава Вероника Скворцова. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала Скворцова, маленький Ваня Фокин пришел в сознание два дня назад. За время, которое мальчик уже провел под неусыпным наблюдением медиков в столичной клинике, его состояние заметно улучшилось.

— На сегодняшний день можно сказать, что состояние ребенка существенно улучшилось, он уже два дня дышит самостоятельно, он активно реагирует, общается с мамой. У него есть голос, это очень важно, со вчерашнего дня он поплакивает, — рассказала министр о здоровье Вани, за судьбой которого следит вся страна.

Мама мальчика пока еще находится в стрессовом состоянии, но в целом «хорошо устроена» и тоже замечает положительную динамику в выздоровлении сына.

— Мама психологически еще не вышла из состояния стресса, конечно, и все ее тревоги и страхи, они пока сохраняются. Но вместе с тем мама отмечает тоже улучшение состояния ребенка, это ее, естественно, очень радует. В целом она хорошо устроена, — цитирует ТАСС слова главы Минздрава РФ.

Ранее стало известно, что под обломками дома, рухнувшего в Магнитогорске, найден живым младенец. Как оказалось, в момент трагедии малыш был дома с мамой и старшим братом — они спали на диване, Ваня находился рядом в кроватке. При обрушении подъезда семья оказалась по разные стороны завала, найти мальчика сразу было невозможно. Спасатели достали его из-под груды обломков только сутки спустя. Ребенок был серьезно переохлажден, врачи диагностировали обморожение конечностей и множественные переломы.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, узнав о случившемся, распорядилась немедленно выслать в Магнитогорск бригаду лучших специалистов России и транспортировать малыша в московскую клинику, как только это будет возможно.