Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Десятимесячный малыш, найденный под завалами в Магнитогорске, задышал самостоятельно. Об этом сообщила глава российского Минздрава Вероника Скворцова. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказала Скворцова, маленький Ваня Фокин пришел в сознание два дня назад. За время, которое мальчик уже провел под неусыпным наблюдением медиков в столичной клинике, его состояние заметно улучшилось.
Мама мальчика пока еще находится в стрессовом состоянии, но в целом «хорошо устроена» и тоже замечает положительную динамику в выздоровлении сына.
Ранее стало известно, что под обломками дома, рухнувшего в Магнитогорске, найден живым младенец. Как оказалось, в момент трагедии малыш был дома с мамой и старшим братом — они спали на диване, Ваня находился рядом в кроватке. При обрушении подъезда семья оказалась по разные стороны завала, найти мальчика сразу было невозможно. Спасатели достали его из-под груды обломков только сутки спустя. Ребенок был серьезно переохлажден, врачи диагностировали обморожение конечностей и множественные переломы.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, узнав о случившемся, распорядилась немедленно выслать в Магнитогорск бригаду лучших специалистов России и транспортировать малыша в московскую клинику, как только это будет возможно.