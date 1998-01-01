Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

, 12:09 1 927

Десятимесячный Ваня Фокин уже дышит самостоятельно. Врачи отмечают, что сутки на морозе не нанесли вреда головному мозгу ребенка.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Филиппов

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 64

Десятимесячный малыш, найденный под завалами в Магнитогорске, задышал самостоятельно. Об этом сообщила глава российского Минздрава Вероника Скворцова. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала Скворцова, маленький Ваня Фокин пришел в сознание два дня назад. За время, которое мальчик уже провел под неусыпным наблюдением медиков в столичной клинике, его состояние заметно улучшилось.

— На сегодняшний день можно сказать, что состояние ребенка существенно улучшилось, он уже два дня дышит самостоятельно, он активно реагирует, общается с мамой. У него есть голос, это очень важно, со вчерашнего дня он поплакивает, — рассказала министр о здоровье Вани, за судьбой которого следит вся страна.

Мама мальчика пока еще находится в стрессовом состоянии, но в целом «хорошо устроена» и тоже замечает положительную динамику в выздоровлении сына.

— Мама психологически еще не вышла из состояния стресса, конечно, и все ее тревоги и страхи, они пока сохраняются. Но вместе с тем мама отмечает тоже улучшение состояния ребенка, это ее, естественно, очень радует. В целом она хорошо устроена, — цитирует ТАСС слова главы Минздрава РФ.

Ранее стало известно, что под обломками дома, рухнувшего в Магнитогорске, найден живым младенец. Как оказалось, в момент трагедии малыш был дома с мамой и старшим братом — они спали на диване, Ваня находился рядом в кроватке. При обрушении подъезда семья оказалась по разные стороны завала, найти мальчика сразу было невозможно. Спасатели достали его из-под груды обломков только сутки спустя. Ребенок был серьезно переохлажден, врачи диагностировали обморожение конечностей и множественные переломы.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, узнав о случившемся, распорядилась немедленно выслать в Магнитогорск бригаду лучших специалистов России и транспортировать малыша в московскую клинику, как только это будет возможно.

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 64
6 янв
Увеличен объем выплат от региона для пострадавших в Магнитогорске
5 янв
Найденный под завалами в Магнитогорске младенец стал дышать самостоятельно
5 янв
Видео: Эксперт назвал причины обрушения подъезда дома в Магнитогорске
4 янв
Трогательное видео: Спасателей в Магнитогорске проводили аплодисментами
4 янв
«Вся семья в одночасье… слов нет…» — Жители Магнитогорска вспоминают погибших
4 янв
Специалист о причинах обрушения дома в Магнитогорске и крепости конструкций
4 янв
В Магнитогорске проходят похороны первых жертв трагедии — видео
4 янв
Пятые сутки со дня трагедии: Опознаны тела всех погибших в Магнитогорске
4 янв
В МЧС рассказали, сколько животных спасли из-под завалов в Магнитогорске
3 янв
Найдены все: Хроника четырех дней спасательной операции в Магнитогорске

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:25
Видео: Владимир Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в Петербурге
13:12
В Сирии реставрируют ветхозаветные святыни
12:45
Видео: на передаче томоса священник потерял сознание у ног Петра Порошенко
12:29
Участник «Битвы экстрасенсов» поделился подробностями жизни Дарии Воскобоевой
12:09
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
11:45
«Мы наверху, в горах»: Иосиф Пригожин и Валерия записали видео в бассейне
11:31
Видео: Впавшего в спячку ежа обнаружили при заливке катка в Ленобласти
11:14
Действия американского судна Fort McHenry контролируются силами Минобороны РФ
10:59
Перед смертью Дария Воскобоева поделилась секретом общения с ангелом-хранителем
10:39
Россиянина оштрафовали за покупку очков с камерой на AliExpress
10:17
Названа причина смерти звезды «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой
10:13
Бывшая любовница Гуфа исполнила эротический танец на «Доме-2»
9:53
Закон о продлении срока «скидок» на оплату штрафов вступил в силу
9:29
«Снежная ловушка»: 5 машин заблокированы из-за схода лавин в Северной Осетии
9:15
Видео: волк напал на ребенка в Челябинске
8:48
В США предлагают работу за 130 тысяч долларов в год на почти необитаемом острове
8:36
Гленн Клоуз получила «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса
8:16
Телеповар Джейми Оливер купил дом с привидением за 6 миллионов фунтов стерлингов
8:01
«Золотой глобус» за лучший иностранный фильм получила мексиканская лента «Рим»
7:57
В Великобритании выписали из больницы девочку, родившуюся с весом 500 грамм

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

1 января

За спасенным из-под завалов в Магнитогорске малышом прибыл спецборт из Москвы

1 января

В Магнитогорске под завалами найден живым младенец

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама