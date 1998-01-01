Стала известна дата визита экспертов WADA в московскую лабораторию

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Этот приезд может стать судьбоносным в разрешении ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Допинговый скандал 241

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудут в российскую столицу в среду, 9 января, для повторной попытки получить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, сообщает ФАН.

По словам главы WADA Крейга Риди, если в этот раз все пройдет благополучно, то тупиковая ситуация вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет решена.

Россия должна была до 31 декабря предоставить экспертам WADA доступ к базе данным проверки допинг-проб московской антидопинговой лаборатории. Однако незадолго до дедлайна организация сообщила, что не смогла завершить миссию, так как выяснилось, что оборудование, которое используют эксперты WADA, должно быть сертифицировано в соответствии с российскими законами.

Ранее Пятый канал сообщал, что вопрос о статусе РУСАДА будет обсуждаться на исполкоме Всемирного антидопингового агентства 14–15 января.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря еще раз прокомментировал обвинения в использовании в России запрещенных веществ на государственном уровне и заявил, что в стране проделана «колоссальная» работа по борьбе с допингом, однако проблема до конца не решена.

Тема:
Допинговый скандал 241
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