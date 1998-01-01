Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске

При разборе завалов после обрушения подъезда в Магнитогорске были обнаружены ценные вещи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области во вторник, 8 января.

— При разборе завалов дома № 164 по проспекту Карла Маркса были найдены ценные вещи. По вопросам и правилам их получения необходимо обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел, — отмечается на сайте регионального правительства.

Конкретного списка обнаруженных ценностей в сообщении не приводится. Также говорится о том, что со вторника, 8 января, оперативный штаб по ликвидации этой чрезвычайной ситуации будет находиться в здании администрации Магнитогорска.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что младенец, которого спасатели достали из-под завалов в Магнитогорске, пришел в сознание.