Задержанный на Северных Марианских островах (США) российский бизнесмен Дмитрий Макаренко содержится в тюрьме Гонолулу на Гавайях, об этом сообщили в российском посольстве в США.

Вскоре россиянин будет этапирован в Майями, штат Флорида, где должен состояться суд. Российские дипломаты добиваются получения консульского доступа к Макаренко и намерены оказать ему всю необходимую помощь.

Предварительно, предпринимателя подозревают в попытке вывоза из Штатов военного оборудования — приборов ночного видения и тепловизионных устройств. Обвинительное заключение было вынесено еще в 2017 году во Флориде на основе показаний его вероятного подельника — гражданина Украины Владимира Невидомого.

Ранее в МВД РФ назвали задержание гражданина РФ нарушением двусторонней конвенции.