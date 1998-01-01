Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал Пятому каналу о вступивших 9 января расширениях тарифного плана для ОСАГО — на 20% вверх и вниз.

По его словам, большинство водителей не ощутят изменения цены полиса. Стоимость автостраховки скажется на начинающих или юных автолюбителях, у которых небольшой стаж вождения.

— Как показывают расчеты, примерно 85% водителей или не заметят этого увеличения, или заметят уменьшение цены, пусть на небольшую сумму, но уменьшение, — пояснил автоэксперт.

Согласно вступившим изменениям, коэффициенты «возраст-стаж» разделены на 58 категорий вместо четырех. Диапазон базового тарифа для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам теперь составляет 2746–4942 рубля, ранее он был 3432–4118 рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал об изменении территориального коэффициента ОСАГО.