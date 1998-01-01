В Москве раздали «Белых слонов»

Критики выбрали лучшие российские фильмы и артистов 2018 года в рамках Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Награждение лауреатов состоялось в пятницу, 11 января, в московском Доме кино, пишет ТАСС.

В главной номинации «Лучший фильм» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны» о маленькой девочке, чудом выжившей при расстреле немцами ее семьи во время Великой Отечественной войны. Актриса Марта Козлова, исполнившая главную роль, получила премию в номинации «Лучшая главная женская роль».

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Лучшим режиссером кинокритики назвали Кирилла Серебренникова за фильм «Лето». Режиссер, находящийся под домашним арестом, также удостоен премии имени бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков Мирона Черненко, который и учредил эту награду в 1998 году.

Лучшим актером эксперты назвали Евгения Цыганова, снявшегося в картине «Человек, который удивил всех».

За фильм «Ван Гоги» отмечена Елена Коренева в номинации «Женская роль второго плана», за мужскую — Дмитрий Поднозов («Сердце мира»).

Среди анимационных работ лучшей признана лента Светланы Филипповой «Митина любовь», а среди документальных — «Акварель» Виктора Косаковского.

Премия раньше называлась «Золотой Овен», однако, по решению правления Гильдии российских киноведов и кинокритиков в 2005 году она была переименована. В формировании списка номинантов участвовали также журналисты, пишущие о кино. Победителей выбирает экспертная комиссия Гильдии киноведов и кинокритиков, которую возглавляет Кирилл Разлогов.

Ранее Пятый канал рассказывал о лауреатах престижной премии «Золотой глобус», которая прошла в США.