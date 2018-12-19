Трамп пригрозил разорить Турцию, если она ударит по курдам

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При этом США не хотят, чтобы курды провоцировали Анкару.

Фото: www.globallookpress.com

Дональд Трамп пригрозил экономически разорить Турцию, если она нанесет удар по курдам. Об этом президент США написал в своем аккаунте в Twitter, говоря о начале вывода американских войск из Сирии.

— Начинаем долгожданный вывод войск из Сирии, одновременно нанося удары по небольшим остаткам халифата ИГИЛ*, причем с разных сторон. Мы атакуем снова с находящихся по близости баз, если он возродится. Мы разорим Турцию экономически, если она ударит по курдам, — написал Трамп.

При этом он отметил, что США также не хотят, чтобы курды провоцировали Турцию и заявил о необходимости создать в связи с этим 30-километровую зону безопасности.

twitter @ realDonaldTrump

Ранее Пятый канал сообщал, что по словам американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, Трамп решил замедлить вывод американских войск из Сирии, чтобы не допустить столкновений турецких войск с курдами, а также не дать оказаться в выигрыше от ситуации Ирану.

О выводе американских войс из Сирии президент США объявил 19 декабря 2018 года.

*террористическая организация запрещена в РФ.

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